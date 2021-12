Voici les meilleurs livres jeunesse à glisser sous le sapin (de 1 à 10 ans)

Cette année encore, les publications pour enfants sont magnifiques et on a envie de tout acheter (pour eux mais aussi pour nous). On a donc dû faire des choix et sélectionner nos préférés, que voici !

Noël approche, l’envie de manger de la bûche se fait de plus en plus intense… mais aussi la pression sur les cadeaux manquants. Les librairies sont nombreuses et restent ouvertes jusqu’au jour J (merci les libraires !). On vous a aussi indiqué des liens de vente en ligne pour les plus flemmards et isolés d’entre vous (on ne juge pas !).

Si vous voulez voir les yeux des enfants briller et leur apprendre des choses en s’amusant, acheter des livres constitue le meilleur des cadeaux.

Parce que chaque soir les enfants réclament une nouvelle histoire, on vous a concocté une sélection de livres jeunesse pour tous les âges, dont la plupart viennent juste de sortir.

Dès un an

Rien de mieux que les livres musicaux pour les plus petits. À chaque double page, sa chanson et ses illustrations en rapport. On ouvre le bouquin, on appuie sur un bouton, et les bébés commencent à se trémousser, tout en profitant des jolis dessins. Le livre pourra être apprécié longtemps – s’il n’est pas mangé entre-temps.

Je découvre Chopin

Si vous voulez initier un bébé à la musique classique, ce livre est parfait ! Les dessins, fins et élégants, sont tout à fait assortis aux morceaux proposés. La qualité du son est bonne, si vous êtes attentifs à cela et que vous souhaitez faire de vos bébés de futurs mélomanes.

Rien que la couverture et ses petites oies dansantes donnent envie de s’extasier !

Je découvre Chopin, illustrations de Delphine Renon, Didier Jeunesse, 11 euros 90

Mon premier Céline Dion

Un tout autre style mais tout autant de bonheur. « J’irai où tu iras, mon pays sera toi, ouh ouh ouuuuuh ! » Voilà, si vous êtes fan de Céline ou si vous voulez seulement faire découvrir à votre progéniture les grands classiques, je vous présente Mon premier Céline Dion. My Heart Will Go On, Pour que tu m’aimes encore, S’il suffisait d’aimer, I’m Alive…. rien que le meilleur dans ce livre !

Mon premier Céline Dion, illustrations de Mélanie Grandgirard, Playbac, 10 euros 95

Mes premiers airs de hip-hop

Et un petit dernier pour la route dans le domaine du livre musical, avec un style bien différent mais qui plaît aussi aux petits (testé et approuvé !). Les grands classiques des années 1990 illustrés par Aurélie Guillerey. Ludique, coloré et entraînant !

Mes Premiers airs de hip-hop, illustrations d’Aurélie Guillerey, Gründ, 9 euros 95

Dès 18 mois

Bien cachés… les bébés

Un livre avec des petits rabats à l’intérieur qui permet de découvrir dans différents univers — savane, montagne, forêt tropicale, etc. — des parents… et leurs bébés ! Sous les décors naturels, on peut aller retrouver les petites familles. Une centaine de bébés animaux sont à découvrir !

Pédagogique et très joli, cet album fera le bonheur des tout-petits qui découvrent les livres, grâce à des animations qui conserveront leur attention parfois quelque peu volatile.

Bien cachés… les bébés !, d’Elo, Sarbacane, 16 euros 90

Dès 2 ans

Bien rangés à la maison

Dans cet album, on trouve des dessins rigolos d’endroits de la maison avec plein de détails. En tournant un petit disque présent dans chaque page, on fait bouger de place les objets vers le haut ou vers le bas. Soudainement le cactus se retrouve dans la télé et le chat dans la bibliothèque ! Un « cherche et trouve » joli et ludique que les petits vont adorer !

Bien rangés à la maison, d’Elo, Sarbacane, 14 euros 90

Dès 3-4 ans

Il faudra

Une petite fille se prépare à son rôle de grande sœur et imagine tout ce qu’elle devra faire quand l’enfant à naître sera là.

Il faudra « voir les palmiers de la côte et les ciels d’azur… », «installer sur cette branche-là une balançoire », et tant d’autres choses….

Stylo et pastels séchés sont utilisés pour un résultat haut en couleur qui rend parfaitement les songes enchantés de la future vie de cette petite. C’est un peu son carnet qu’elle nous propose par le biais de ces dessins et coloriages accompagnés de textes poétiques. Parfait pour préparer l’arrivée d’un bébé et pour rêver un peu…

Il Faudra, de Ramona Badescu et Loren Capelli, La Partie, 19 euros 50

La perle

Dans ce très bel album aux inspirations impressionnistes, on suit le parcours d’une perle, découverte par un enfant au fond de l’océan. Il la place sur une bague et l’offre à son amoureuse mais son voyage ne s’arrêtera pas car elle sera volée par une pie et fera le tour du monde. Pas besoin de texte pour comprendre l’histoire, mais des illustrations précises et colorées à l’aspect pop !

On apprend aussi les notions de hasard (qui fait ici bien les choses), de coïncidence et de destin. Cette jolie histoire montre les possibilités extraordinaires qu’offre de la vie par le biais de cette petite perle qui rencontre des aventures extraordinaires. Parents et enfants pourront raconter ce récit avec leurs mots, leurs idées… ce qui développe imagination et créativité !

La Perle, de Matthias Aregui et Anne-Margot Ramstein, La Partie, 18 euros

Une Vie de chatons

Dans ce petit album carré, aux textures et couleurs douces et agréables et au rythme enlevé, on suit les aventures de deux chatons turbulents mais très drôles. Plans d’ensemble et focus sur les deux félins alternent pour le plus grand plaisir des amoureux des chats.

Les enfants apprendront, sans s’en rendre compte, contraires, chiffres, couleurs et émotions.

Une Vie de chatons, de Fleur Van Der Weel, La Partie, 12 euros 90

Dès 5 ans

Là-Haut sur la montagne

Un trappeur bourru (Petit homme Poilu) et un ours rigolo (Grosse bête velue) vont se jauger, s’apprivoiser pour finalement s’aimer. Une belle histoire sur la tolérance, sur le fait de dépasser les différences et sur l’amitié !

L’amour de la nature transparaît avec ses dessins immersifs. On se sent projetés dans la forêt en bonne compagnie. Fourrure d’ours, barbe de monsieur et herbes folles se mélangent dans une belle palette de couleurs chaudes et froides.

Là-Haut sur la montagne, de Lionel Tarchala, Sarbacane, 14 euros 90

Une Toute petite seconde

Rien que la couverture et les yeux brillants de ce lapin nous donnent des frissons. On retrouve dans ce très grand album notre lapin, Jacominus Gainsborough, et tout un tas de personnages (une centaine !), pendant une seule et même seconde ! On apprend ce que chacun fait, ce qui les lie, des micro-fictions à suivre sur un livret et sur un dépliant de plus de 2 mètres, que l’on peut consulter à loisir. Cette fresque à la Brueghel est une œuvre d’art que les enfants découvriront, on l’espère, avec ravissement !

Une Toute petite seconde, de Rébecca Dautremer, Sarbacane, 38 euros

Ce leporello – livre qui se déplie – fait suite (mais peut se découvrir séparément) à l’album devenu classique Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough, publié en 2018, qui constitue également un excellent cadeau ! Des dessins magnifiques et une histoire très émouvante au programme.

Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough, de Rébecca Dautremer, Sarbacane, 19 euros 50

Jeu de piste à Volubilis

On dirait la couverture d’un livre sur l’architecture, eh bien non c’est un merveilleux livre jeunesse !

Notre jeune héroïne découvre une lettre mystérieuse cachée dans son bureau, débute alors un jeu de pistes dans sa grande et belle maison, pour percer un secret bien gardé.

Entre découverte d’elle-même et du monde, la fillette se balade au cours de son enquête dans la grand villa moderne et nous laisse ainsi découvrir des dessins impressionnants, d’inspiration japonaise, entre Sempé, Mondrian et Jacques Tati !

Jeu de piste à Volubilis, Max Ducos, Sarbacane, 16 euros

Vient tout juste de sortir également un très beau coffret Max Ducos, qui comprend Jeu de piste à Volubilis et L’Ange disparu.

Coffret Max Ducos

Coffret Max Ducos, Sarbacane, 32 euros 50

Dès 6 ans

Pépère le chat

Pépère est un gros chat de sept ans qui mène une existence plutôt tranquille mais qui aime bien à l’occasion se rêver en super-héros ! On a accès au quotidien et aux pensées de ce gros papouf et c’est hilarant. Pépère est évidemment très proche de sa jeune maîtresse, Louise, qu’il adore.

Cette collection est spécialement conçue pour que les enfants débutent la lecture des bandes dessinées. Et quoi de mieux que les aventures d’un gros matou flegmatique pour se lancer dans cet univers ?

Pépère le chat, de Ronan Badel, Père Castor, 6 euros 95

À partir de 8 ans

Charlock

Le tome 4 des aventures de Charlock vient de sortir et il est excellent. Vous pouvez commencer dès le début de la série ou piocher car chaque tome est indépendant !

Déjà les jeux de mots sur les chats, on adore. Chatouille, Nin-chat… chat Chimie ! Ensuite les dessins du Japon de Benjamin Lacombe sont éblouissants. Si riches et vivants ! Enfin, c’est une enquête comme on les aime, drôle et absurde. En bonus : le petit air « aristochats » n’est pas pour nous déplaire. Bref, vous allez vous régaler !



Charlock, Attaque chez les Chats-Mouraïs, de Sebastien Perez et Benjamin Lacombe, Flammarion, 8 euros 50

Pour tous ces livres, les tranches d’âge sont indicatives et n’hésitez pas à choisir en fonction de l’enfant également. Il y en a pour tous les goûts, avec beaucoup de chats, on ne se refait pas !

