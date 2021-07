Pile 20 ans après Jenny From the Block, Jennifer Lopez et Ben Affleck rejouent le clip… malgré eux ?

Pile 20 ans après le clip où la chanteuse mettait en scène sa relation avec l’acteur, ils en rejouent chaque plan dans la vraie vie, de façon troublante… Involontairement, vraiment ?



C’est ce qui s’appelle remettre le couvert en beauté ! Pour son 52e anniversaire, Jennifer Lopez a décidé de voguer au large de Saint-Tropez, sur un yacht, en bikini et kimono Valentino, accessoirisé d’un chapeau Nick Fouquet, et de sandales à talon compensé.

Mais ce n’est pas tant l’étalement de toute cette richesse comme le flex ultime de la réussite et du bonheur qui a marqué les esprits, que le dernier cliché de la série de photos qu’elle a publiées sur son compte Instagram. Elle y embrasse Ben Affleck, son célèbre ex d’il y a vingt ans, avec lequel elle se serait donc rabibochée.

Jennifer Lopez et Ben Affleck rejouent-ils volontairement le clip Jenny from the block ?

Ok, on sait bien que les années 2000 reviennent en force, mais on ne savait pas que c’était aussi valable pour ses amours de l’époque aussi ! La surprise paraît d’autant plus grande que le timing correspond presque pile poil au vingtième anniversaire de la sortie du clip mythique de Jenny From the Block.

C’est en juillet 2002 que JLo avait entamé une relation avec Ben Affleck, avant de se fiancer trois mois plus tard. Le couple met alors en scène sa relation dans le clip de Jenny From the Block, filmé en octobre et sorti en novembre 2002. La vidéo montre les deux célébrités vivre leur vie du point de vue des paparazzis qui les épient, dans leur appartement, au restaurant, et sur un yacht. Dans la vraie vie, le couple s’est ensuite officiellement séparé en janvier 2004.

Presque vingt ans plus tard, Ben Affleck et Jennifer Lopez reproduisent alors de manière troublante certaines scènes du clip. D’abord, une montre offerte par la chanteuse à l’acteur en 2002 refait surface en mai 2021. Puis des clichés volés d’eux au resto depuis le même angle de vue. Et maintenant les étreintes sur le yacht. Mais c’est surtout les photos de Ben Affleck avec une main sur les fesses de Jennifer Lopez alanguie en bikini sur le bateau qui semblent trop similaires pour ne pas être volontaires.

« She’s still Jenny from the block », au cas où on n’aurait toujours pas compris

Certes, « la vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie » (Oscar Wilde), mais c’est un peu gros pour être purement inconscient, de la part de célébrités dont une partie de la carrière reposent sur l’attention qu’on veut bien leur portée. Du moins, c’est ce que beaucoup de fans et de médias interrogent, se demandant si le rallumage de flamme de leur relation ne serait pas qu’un vaste coup monté à des fins marketing.

Toujours est-il que cette intrigante répétition de l’histoire attire beaucoup l’attention. Nul ne sait encore s’il s’agit ou non d’un plan de promotion d’un futur projet de l’un, l’autre, ou les deux membres du couple en perte de vitesse médiatique. Peut-être qu’un album best-of va bientôt sortir comme de par hasard, ou une palette de maquillage JLo Beauty ?Ou peut-être que l’amour nous fait bel et bien répéter les mêmes schémas, en espérant obtenir des résultats différents à chaque fois…

À force de marteler qu’elle n’a pas changé en chantant « I’m still Jenny from the block », Jennifer Lopez serait-elle bloquée dans le passé ?

