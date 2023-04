Que dit votre caca sur la santé de votre ventre ?

Attendez un peu avant de tirer la chasse d’eau : la forme et la texture de votre caca donnent des informations importantes sur votre santé intestinale ! On vous explique.

Si l’on peut passer de longues minutes à observer son assiette avant de la dévorer (sans oublier de bien mâcher et de prendre son temps, évidemment), il est rare de se pencher au-dessus de la cuvette des toilettes avec autant d’attention. Pourtant, l’expulsion des selles est la dernière étape du processus biologique de digestion, et elle est tout aussi essentielle que la mastication ! Le caca (ou « popo » pour les plus collet monté d’entre nous), et notamment sa consistance, est un bon indicateur de la santé intestinale. Mais comment savoir si tout va bien ? Voici quelques pistes pour vous rassurer ou vous aider à repérer les troubles.

© Miriam Alonso sur Pexel

La consistance du caca, un indicateur de la santé du ventre

L’échelle de Bristol, mise au point en Angleterre et publiée pour la première fois en 1997 dans le Scandinavian Journal of Gastroenterology, est une échelle visuelle qui décrit sept différents types de selles par leur couleur, leur forme et leur texture, ce qui rend possible une interprétation rapide des résultats par les professionnels de santé.

DIJO, la marque de compléments alimentaires spécialiste du ventre et de ses contrariétés, propose une interprétation rigolote de l’échelle de Bristol, sobrement baptisée « Le dico du popo », et qui reprend les sept types de selles rencontrés fréquemment.

Type 1 : les petites crottes dures et détachées

Ce type de selles révèle un état de constipation avéré. Pour en venir à bout, buvez de l’eau régulièrement (entre 1,5 et 2 L par jour), consommez des fibres pour accélérer le transit et pratiquez une activité physique pour stimuler les muscles intestinaux. Une cure de probiotiques peut aussi vous faire le plus grand bien en rééquilibrant la flore intestinale.

Type 2 : la saucisse dure et grumeleuse

Ce type de selles indique un début de constipation. Buvez plus souvent au cours de la journée, évitez les matières grasses saturées et intégrez des céréales complètes, des épinards, des brocolis, des pois chiches ou encore des amandes à votre régime alimentaire.

Type 3 : la saucisse craquelée

Ce type de selles témoigne d’un transit normal. N’hésitez pas à augmenter votre consommation d’eau pour obtenir un caca vraiment « perfect ».

Type 4 : la saucisse lisse

Ce type de selles est le signe d’une digestion normale. Bravo, continuez comme ça !

Type 5 : le caca mou

Ce type de selles révèle une tendance à la diarrhée, c’est le signe que l’intestin ne fonctionne pas de manière optimale à cause d’une infection (virale ou bactérienne), d’une intolérance alimentaire, d’une inflammation de l’intestin ou d’un traitement antibiotique. Certains aliments peuvent aussi accélérer le transit, notamment l’alcool, la caféine et les aliments épicés ou gras, mais si votre transit ne revient pas à la normale après avoir retrouvé un régime alimentaire adapté, prenez conseil auprès de votre généraliste.

Type 6 : la diarrhée pâteuse

Ce type de selles indique un début de diarrhée. Buvez beaucoup d’eau et privilégiez des aliments riches en fibres solubles comme les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges etc.), l’avoine, les pommes de terre, les carottes, les bananes ou encore les pommes. Si les diarrhées persistent, consultez un médecin car elles peuvent révéler un problème sous-jacent comme le syndrome de l’intestin irritable (SII).

Type 7 : la diarrhée liquide

C’est la diarrhée ! Compensez les pertes hydriques en buvant beaucoup d’eau et optez pour une alimentation pauvre en fibres pendant quelques jours. Si le transit ne revient pas à la normale, prenez rendez-vous avec un médecin car il peut s’agir de diarrhées chroniques liées à une pathologie sous-jacente.

Et l’odeur dans tout ça ?

C’est un fait : le caca, ça pue. Et on peut remercier les bactéries de la flore intestinale pour ce petit plaisir olfactif ! En effet, elles rejettent un grand nombre de substances malodorantes lorsqu’elles décomposent les aliments, qui se diffusent au moment de l’expulsion des selles.

Mais si votre caca sent plus mauvais que d’habitude, cela peut évoquer différents troubles, d’une constipation à une infection en passant par une intolérance alimentaire. Cela peut également être dû à un changement récent de votre alimentation.

Si vous avez un doute, comme d’habitude, direction le cabinet médical !