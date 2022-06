La crème Nivea est considérée comme un allié de bronzage sur les réseaux, et c’est un problème

Pour pouvoir obtenir un bronzage rapide, un influenceur issu de la télé-réalité « Les Marseillais » conseille à ses followers de se badigeonner le corps de crème Nivea bleue. Une astuce dangereuse qu’il faut éviter de reproduire.

Des astuces sur les réseaux sociaux, il y en a des milliers. Parfois bonnes, parfois extrêmement néfastes, elles sont épiées et reproduites par de nombreux utilisateurs. Le problème, c’est quand ces conseils portent globalement atteinte à la santé. C’est le cas de celui partagé par l’influenceur Greg Yega des Marseillais. Dernièrement, ce dernier a venté les mérites de la crème Nivea bleue pour booster le bronzage via Snapchat.

« Petit conseil du jour (…). Moi, je bronze avec la Nivea. Vraiment, essayez ! »

Si on ne doute pas de la bonne intention avec laquelle l’influenceur a prodigué ce conseil, ce dernier reste tout de même dangereux.

Bien que très utile, il faut d’abord savoir que la crème Nivea bleue est un soin multi-usage qui ne contient aucune protection solaire. Elle sert simplement à maintenir l’hydratation des zones les plus touchées par la sécheresse cutanée grâce à sa formule composée majoritairement de paraffinum liquidum (paraffine) qui est une huile occlusive entièrement synthétique.

L’utiliser sur le corps ou le visage lors d’une exposition au soleil est donc extrêmement dangereux puisque vous ne seriez en aucun cas protégée des effets ravageurs du soleil. Ces derniers peuvent aller du « simple » coup de soleil à des risques de cancer de la peau sur le long terme.

Une astuce qui peut donner des boutons

Ce que Greg Yega a tendance à oublier, c’est que la peau a la fâcheuse manie de s’épaissir lors d’une exposition au soleil. Voilà pourquoi il est important de l’exfolier, mais aussi de ne pas lui appliquer des crèmes trop occlusives comme la Nivea qui risqueraient de boucher ses pores et d’empêcher le sébum de s’écouler correctement. Le risque ? Voir apparaître une colonie de boutons post exposition…

@Mauro Lima

Peau déjà bronzée ou pas, il faut mettre une protection solaire

Même si Greg Yega semble au courant des effets néfastes du soleil et qu’il explique qu’il est important de porter un SPF, il pense que les peaux déjà brunes « habituées au soleil » peuvent se permettre de porter de la crème Nivea. Il raconte : « Par contre, le soleil c’est très très dangereux. Il faut quand même se protéger au soleil, mettre de la protection. Moi si je mets de la Nivea, c’est que ma peau est habituée et que j’ai une peau brune. Je peux me permettre de mettre de la Nivea. »

Là encore, l’influenceur est plutôt loin du compte. Car toutes les carnations sans exception ont besoin d’être protégées des effets néfastes du soleil via un SPF. Que ce soit lors de la première exposition de l’année ou la dernière. Et bien sûr, si c’est possible, mieux vaut éviter de s’exposer entre 12h et 16h. Alors si vous voyez à nouveau passer l’un de ces conseils sur les réseaux sociaux, pensez à cet article !

À lire aussi : Quoi attendre de SKKN by Kim, la marque de cosmétiques de Kim Kardashian ?

Crédits de l’image de une : @Martin Lopez