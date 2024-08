Zoom sur le trouble des affections thyroïdiennes qui touche particulièrement les femmes

Certaines maladies de la thyroïde chez la femme peuvent se traduire par une grosse fatigue et une perte de poids. L’actrice Daisy Ridley, qui incarne Rey, l’héroïne de la dernière trilogie Star Wars, a avoué en souffrir.

On l’ignore, mais le risque de trouble thyroïdien est dix fois plus élevé chez la femme que chez l’homme, notamment en raison du rôle considérable que jouent les hormones dans la vie reproductive de la femme. Ces dernières sont donc plus exposées à d’éventuelles complications, il est donc important de rester attentive à toute complication thyroïdienne, même dans le plus jeune âge.

Une fonction complexe

Car si la fonction principale de la thyroïde est de contrôler le métabolisme de notre corps, ce n’est pas uniquement la capacité de notre organisme à brûler des calories. Mais il influe aussi sur la température corporelle, le rythme cardiaque et donc l’état d’énergie général de notre corps.

Il n’y a pas d’âge chez la femme pour être atteinte d’un trouble thyroïdien. Dans la jeunesse, cela peut entraîner des troubles de la puberté, des règles trop précoces ou trop tardives. Cela peut aussi donner des règles très légères ou trop abondantes.

Le système reproducteur peut être affecté

Enfin, une thyroïde trop ou trop peu active peut affecter le système reproducteur d’une femme.

Dans le détail, les femmes dont la thyroïde est hyperactive (hypothyroïdie) présentent des symptômes qui ressemblent à ceux de la ménopause et cela peut intervenir dès la quarantaine. Les femmes n’ont plus leurs règles, ont des bouffées de chaleur et des troubles du sommeil.

Pour celles qui souffrent d’hyperthyroïdie, les symptômes les plus courants sont la fatigue et le manque d’énergie, même après une bonne nuit de sommeil.

La dernière star à déclarer en souffrir est donc l’actrice Daisy Ridley, vue en Rey dans la trilogie Star Wars.

Elle déclare notamment à propos de la découverte de cette maladie : « Je me suis dit que je venais de jouer un rôle très stressant et que c’était sans doute la raison pour laquelle je me sentais mal ». Mais c’est la maladie de Basedow qui a finalement été détectée chez elle.

D’autres personnalités en ont souffert, comme la rappeuse Missy Elliott et l’ancienne Première dame des États-Unis Barbara Bush.

« Nous devons accepter de dire : Je ne me sens vraiment pas bien », a lancé Daisy Ridley. Qui incite toutes les femmes à réaliser des examens en cas de symptômes pouvant alerter.