Selon l’organisation, le nord de la bande de Gaza serait au bord de la « crise nutritionnelle ». Quinze enfants sont déjà morts de malnutrition à l’hôpital Kamal Adwan.

Une situation « plus que critique ». Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nord de Gaza serait au bord de la « crise nutritionnelle » : un enfant de moins de deux ans sur six y souffre de malnutrition aiguë, la malnutrition y étant décrite comme « particulièrement extrême ».

« C’était en janvier. Il est donc probable que la situation soit plus grave aujourd’hui », a déclaré en conférence de presse Richard Peeperkorn, représentant de l’OMS dans les Territoires occupés de Palestine.

« À Kamal Adwan, le seul hôpital pédiatrique du nord de Gaza, les médecins nous ont confirmé qu’au moins 10 enfants étaient morts de faim. Nous avons vu au moins deux enfants mal nourris au cours de notre visite. Selon le ministère de la Santé, quinze enfants sont morts de malnutrition », a déclaré depuis Gaza, le Dr Ahmed Dahir, chef du bureau auxiliaire de l’OMS à Gaza lors d’un point presse à Genève. Il craint que les chiffres soient encore plus élevés dans d’autres hôpitaux.

De plus en plus d’enfants souffrent de maigreur extrême

En effet, dans certaines parties de ce territoire palestinien, la situation est d’autant plus critique. Selon l’UNICEF, les taux de malnutrition des enfants dans le nord de Gaza, où l’accès à l’aide est très limité, sont trois fois plus élevés qu’à Rafah, dans le sud de l’enclave, qui bénéficie d’une petite aide humanitaire. « Cela montre que lorsque l’aide arrive au compte-gouttes, elle permet de sauver des vies », a insisté le porte-parole de l’Unicef James Elder, porte-parole de l’organisation.

Mais d’autres chiffrent alarment l’OMS et l’Unicef, notamment sur la maigreur extrême des enfants : « les examens nutritionnels effectués dans les abris et les centres de santé du nord de Gaza ont révélé que près de 3% des enfants de moins de 2 ans souffrent d’émaciation sévère. (…) L’émaciation était rare dans la bande de Gaza, avec seulement 0,8% des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë. Le taux de 15% d’émaciation chez les enfants de moins de 2 ans dans le nord de la bande de Gaza suggère un déclin sérieux et rapide », peut-on lire dans le rapport.

De plus, l’OMS note que 90% des enfants de moins de 2 ans et 95% des femmes enceintes et allaitantes sont confrontés à une grave pauvreté alimentaire. Une situation qui s’étend également au personnel hospitalier et aux patients, puisqu’ils survivent avec à peine avec un repas de base par jour.

Plus largement, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies estime qu’un quart de la population – soit 576 000 personnes – est à deux doigts de la famine, près de cinq mois après le début de l’assaut israélien sur Gaza.

