Les peaux sensibles vont enfin pouvoir tester Fenty Skin grâce à des produits sans parfum

Les best-sellers de Fenty Skin sont désormais disponibles en version fragrance-free, pour encore plus d’inclusivité.

« Demandez et vous recevrez », c’est ce que de nombreux fans de Rihanna et de ses deux lignes de cosmétiques, Fenty Beauty et Fenty Skin, ont dû se dire en découvrant la grande annonce publiée il y a quelques jours sur le compte Instagram de la marque de soins pour la peau.

En effet, après avoir défendu bec et ongles l’utilisation de parfum dans ses formules — « pour créer une expérience de soin plus luxueuse » —, Fenty Skin se lance désormais sur le créneau du fragrance-free.

Fenty Skin lance un trio de produits sans parfum

Afin de contenter les peaux — et les nez — sensibles, Fenty Skin propose désormais son trio de soins pour le visage en version fragrance-free. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui rêvaient de tester le nettoyant Total Cleans’R (31€), la lotion Fat Water (36€) et/ou le soin de jour Hydra Vizor (45€) mais que la présence de parfum dans les formules inquiétait et même rebutait.

Dans un communiqué de presse, la chanteuse Rihanna explique ce choix :

« J’ai créé Fenty Skin pour que tout le monde puisse avoir accès à des soins pour la peau qui fonctionnent vraiment. J’ai souhaité proposer des versions sans parfum de mes références phares car beaucoup de gens les réclamaient ! Pouvoir offrir des soins avec et sans parfum nous aide à étendre notre mission de créer des produits qui conviennent au maximum de personnes. »

Pour le moment, ces produits sont disponibles en édition limitée sur l’e-shop de la marque, mais il se pourrait bien qu’ils rejoignent définitivement la famille Fenty Skin si le succès est au rendez-vous.

