Rihanna présente son nouveau bébé, et ce n’est pas celui auquel vous pensez !

La famille Fenty Beauty s’agrandit avec le lancement d’un nouveau rouge à lèvres à la texture crémeuse et au rendu semi-mat. Et pour ne rien gâcher, il est rechargeable !

Les jours passent et ne se ressemblent pas pour Rihanna ! Quelques jours après avoir annoncé sa première grossesse le ventre à l’air dans un New-York enneigé, elle présente le dernier-né de sa marque de maquillage Fenty Beauty : le rouge à lèvres Fenty Icon, à la texture semi-mate et au packaging rechargeable.

Au programme, des teintes neutres « my lips but better » et un rouge universel qui flatte toutes les carnations.

Fenty Icon, le rouge à lèvres rechargeable de Fenty Beauty

© Fenty Beauty

« Un rouge à lèvres a le pouvoir incroyable de transformer un look en un clin d’œil. Les sublimes teintes neutres et rouges universelles inédites de Fenty Icon se marient avec toutes les carnations et offrent un confort absolu. » Rihanna

Fenty Icon est le premier rouge à lèvres rechargeable de Fenty Beauty. Disponible en dix teintes lumineuses (sept neutres et trois rouges), il contient de l’acide hyaluronique pour un effet repulpant, de la vitamine C et E pour nourrir les lèvres, et une combinaison d’acides aminés pour leur donner une apparence lisse et souple comme des fesses de bébé.

Selon un communiqué de la marque, la formule semi-mate et crémeuse maquille les lèvres en un seul passage et offre une bonne tenue dans le temps. Ça donne envie, n’est-ce pas ?

Dernier petit détail qui mérite d’être précisé : la forme du raisin est inspirée de l’arc de Cupidon de Rihanna herself. Ce qui, évidemment, change tout.

Le rouge à lèvres Fenty Icon de Fenty Beauty sera disponible dès demain, le 4 février, sur l’e-shop de Sephora. Proposés séparément, l’étui et le bâton de rouge seront vendus au prix respectif de 12 et 20€.

À lire aussi : Le guide pour choisir sa teinte de rouge à lèvres rouge

Crédit photo image de Une : Fenty Beauty