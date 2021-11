5 beauty tools et accessoires beauté dont le prix fait vraiment la diff pendant le Black Friday 

Pour compléter votre routine beauté sans vous ruiner, le Black Friday vous offre la possibilité de mettre la main sur des beauty tools et accessoires beauté qui vont booster l’efficacité de vos produits. C’est parti !

Le problème avec les accessoires beauté, c’est que malgré leur utilité, ils sont souvent proposés à des prix plutôt élevés sur le marché.

Heureusement, avec les réductions proposées pour le Black Friday, il est possible de mettre la main sur le beauty tool dont vous avez besoins sans vous ruiner ! Petit tour d’horizon des produits proposés sur le marché.

Le Workout Beauty Tool de Milu

Le Workout Beauty Tool, Milu, 32,62€ au lieu de 43,50€

Ne vous fiez pas à ses airs de petit appareil mignon, le Workout Beauty Tool de Milu est en fait l’équivalent d’un tapis de course pour la peau et les muscles du visage.

Grâce à ses deux rouleaux massants fabriqués dans un alliage de zinc et d’or rose, il permet de stimuler les muscles du visage pour lui offrir un effet tenseur (temporaire). Tout comme le Gua Sha, il booste la micro-circulation sanguine en passant sur des zones clés comme le contour des yeux pour un effet anti-signes de l’âge (temporaire aussi). Pas mal pour un appareil si petit.

Le masseur vibrant yeux anti-rides de Foreo

Masseur vibrant contour des yeux Iris, Foreo, 104,45€ au lieu de 139,45€

Conçu pour obtenir un regard plus lumineux, éveillé et tendu, le masseur vibrant anti-rides de Foreo est une petite pépite.

Disposant de deux modes bien distincts, l’un pour reproduire la sensation d’un massage et l’autre qui combine deux types de pulsations pour permettre aux actifs de pénétrer la peau, il est spécialement conçu pour répondre aux besoins du contour des yeux. Une zone particulièrement fragile qui nécessite à la fois douceur, efficacité et précision.

Serviette de séchage turban d’AQUIS

Serviette de séchage pour les cheveux, AQUIS, 22,42€ au lieu de 29,90€

Si, comme nous, vous en avez marre de devoir attendre au moins 20 minutes pour que vos cheveux soient correctement essorés, cette serviette de séchage ultra légère est faite pour vous.

Disposant d’une fibre dont les fils sont plus fins que la soie, cette serviette permet de se sécher les cheveux en un temps record tout en évitant les frisottis et la sécheresse capillaire. Une technologie breveté qui fait le taf.

Appareil tonifiant visage de NuFACE

Appareil tonifiant visage, NuFace, 158,45€ au lieu de 197,95€

Utiliser des micro courants pour pouvoir tonifier la peau et la rendre plus rebondie, c’est la technologie (absolument indolore) que propose l’appareil tonifiant visage NuFace mini.

Mais qu’est-ce que sont les micro courants ? Eh bien ce sont des courants de très faible niveau qui imitent le flux ionique naturel du corps et permettent de redessiner temporairement l’ovale du visage, de retendre la peau et d’accélérer la cicatrisation. On leur prête aussi d’excellents résultats sur la réactivation ponctuelle de la micro-circulation et le drainage lymphatique. Pas mal.

Chouchous fins en pure soie de Slip

Chouchous en soie, SLIP, 16,50€ au lieu de 22€

Si la soie est très appréciée par les cheveux, c’est parce qu’elle ne crée aucun frottement agressif et permet de conserver l’hydratation des cheveux. Voilà pourquoi on la retrouve sous forme de turban ou encore de taie d’oreiller.

Mais la marque Slip est allée encore plus loin dans le game en proposant une série de chouchous 100% soie qui sont fabriqués pour ne laisser aucune trace sur votre magnifique chevelure. Parfait lorsqu’on vient de se faire un brushing !

Crédits de l’image de une : Pexels, @Polina Tankilevitch.