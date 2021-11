Les meilleurs deals beauté du Black Friday repérés chez Sephora

On a compilé pour vous les meilleures offres beauté proposées chez Sephora pour le Black Friday. RIP le PEL.

Si vous attendez toujours la période du Black Friday (qui a commencé ce 19 novembre 2021 en France) pour remplir les placards de votre salle de bains de produits de beauté cultes et de nouveautés très désirables, cette année, vous allez être servie !

Après les meilleurs offres beauté disponibles sur Amazon, on a repéré pour vous les deals les plus fous proposés sur Sephora. Parfum, maquillage, produits de soin… Vous trouverez forcément votre bonheur parmi cette collection aux petits oignons.

Coffret maquillage Holiday Cutie de Benefit

Coffret maquillage Holiday Cutie Benefit 36€ au lieu de 48€

Avec son look festif ambiance « pull de Noël », ce coffret de maquillage est un vrai petit plaisir à s’offrir avant les fêtes. Il contient quatre produits cultes de la marque : la poudre bronzante Hoola, le mascara They’re Real Magnet, le fixateur pour sourcils Gimme Brow + et une miniature de la base de maquillage hydratante The POREfessional, pour une valeur réelle de 110€.

Coffret parfum et bougie Mon Guerlain de Guerlain

Coffret Eau de parfum Mon Guerlain Guerlain 68,60€ au lieu de 98€

Pour vous faire plaisir ou gâter un proche, ce coffret parfum et bougie Mon Guerlain de Guerlain a tout ce qu’il faut : un packaging « noëllique », l’eau de parfum Mon Guerlain (50ml), une bougie parfumée et une miniature du jus star.

Calendrier de l’Avent vernis à ongles d’OPI

Calendrier de l’Avent vernis et soins des ongles OPI 56,25€ au lieu de 75€

Le calendrier de l’Avent OPI de cette année contient 25 mini flacons de vernis à ongles, dont les teintes best-sellers de la marque, des nouveautés issues des dernières collections et quelques produits de soin.

Crème de jour antioxydante Multi-Active de Clarins

Crème Multi-Active Jour Clarins, 49,70€ au lieu de 71€

Pour tous les types de peau, la crème hydratante de jour Multi-Active de Clarins cible les premiers signes de l’âge, la fatigue et l’éclat du teint grâce à un cocktail d’extraits végétaux et d’actifs anti-pollution qui régénèrent la peau et la protègent des agressions extérieures.

Sa texture fondante est un vrai délice à appliquer, et on ne vous parle même pas de son parfum.

Masque cheveux Fleurs de Jasmin de Leonor Greyl

Masque cheveux Fleurs de Jasmin Leonor Greyl 36,40€ au lieu de 52€

Composé à plus de 90% d’ingrédients naturels, ce masque nourrit les cheveux sans les alourdir. Il s’applique sur les longueurs bien essorées, mèche par mèche, juste après le shampoing.

Sérum à l’acide glycolique Good Genes de Sunday Riley

Sérum à l’acide glycolique Good Genes Sunday Riley 71,25€ au lieu de 95€

Grâce à sa formule à base d’acide glycolique, d’extrait de figue de Barbarie et d’extrait de citronnelle, le sérum Good Genes de Sunday Riley lisse le grain de peau, ravive l’éclat et lutte contre les imperfections en une seule pression. On l’utilise le soir ou le mati, suivi d’une bonne protection solaire.

Coffret de pinceaux à maquillage de Make Up For Ever

Coffret de pinceaux Make Up For Ever 51,75€ au lieu de 69€

Cette jolie troussetrousse rouge signée Make Up For Ever contient quatre pinceaux en fibres synthétiques indispensables pour maquiller le teint et les yeux comme les pros.

Masque de nuit Superberry Hydrate + Glow de Youth To The People

Superberry Hydrate + Glow Dream Mask Youth To The People 27€ au lieu de 36€

Le masque de nuit Superberry Hydrate + Glow de Youth To The Poeple hydrate intensément, repulpe et illumine la peau pendant votre sommeil. Sa formule contient des baies riches en antioxydants, de la vitamine C, du squalane et de l’acide hyaluronique. Il s’applique le soir, en couche épaisse sur le visage parfaitement nettoyé.

Coffret parfum et maquillage Libre d’Yves Saint Laurent

Coffret Eau de parfum Libre et maquillage Yves Saint Laurent 69,30€ au lieu de 99€

Ce joli coffret Noël-ready est composé de l’eau de parfum Libre (50ml) ainsi que de deux miniatures de produits de maquillage : le mascara noir Volume Effet Faux Cils et le rouge à lèvres Rouge Pur Couture dans une teinte rose nude. Un beau cadeau à offrir (ou à garder pour vous parce que pourquoi pas ?).