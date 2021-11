Les meilleures offres beauté du Black Friday sur Amazon

Les promotions et réductions du Black Friday ont déjà commencé fort sur Amazon. De la brousse soufflante à l’épilateur électrique, en passant par un lisseur cheveux, un sèche-cheveux, ou encore une brosse à dents électrique, voici de quoi économiser en beauté.

Le Black Friday vient de commencer en France ce vendredi 19 novembre 2021. En boutique physique comme en ligne, les grosses remises, réductions, promotions et bons plans s’accumulent pour qu’on puisse économiser comme jaja.

Côté beauté, c’est peut-être le moment de s’offrir au rabais des appareils électriques qui ont tendance à coûter plutôt cher le reste de l’année. Pour se coiffer, s’épiler, ou même se brosser les dents à la vitesse grand V, voici quelques offres repérées sur Amazon qui valent le détour sans trop faire chauffer la CB.

La brosse soufflante de BaByliss

Brosse soufflante Multistyle 4-en-1 AS121E, BaByliss, 23,99€ au lieu de 49,90€.

Cette brosse soufflante du turfu sèche les cheveux au fur et à mesure du brushing. Elle s’équipe de 4 brosses interchangeables pour le volume, la mise en forme et lisser. Avec sa finition céramique et sa technologie ionique, elle assure des résultats lisses et brillants, garantis sans frisottis. Elle propose le choix entre 3 températures et un bouton air frais. Et s’en servir comme un micro en karaoké dans sa salle de bain est évidemment possible et recommandé.

L’épilateur Silk-épil 9 de Braun

Épilateur Électrique Silk-épil 9, Braun, 72,99€ au lieu de 135,00€.

Cet épilateur électrique dispose d’une tête pivotante large pour une épilation facile et efficace. Avec sa technologie de pincettes Micro-Grip de 40 pincettes, il assure une peau lisse pendant plusieurs semaines. Étanche et sans fil, il se prête facilement à une utilisation sous la douche ou dans la baignoire, afin d’éviter de trop douiller. Avec sa fonction Smartlight, il éclaire même les poils les plus fins. Si vous faites le choix de vous épiler, autant éviter d’y perdre plus de temps qu’il n’en faut.

Le lisseur de GHD

Lisseur cheveux Styler Gold, GHD, 137,99€ au lieu de 199,00€.

Que celle qui n’a jamais entendu parler des lisseurs de GHD sur YouTube ou Instagram nous jette le premier bigoudi. C’est un peu la Rolls-Royce en la matière, avec forcément le prix qui va avec. Alors quand un modèle est en promo, il peut être malin de se laisser tenter par la réputation de la marque qui n’a plus rien à prouver. Ce modèle Styler Gold chauffe en 25 secondes chrono, avec une température de coiffage optimale de 185°C. Plutôt que d’avoir 40.000 options différentes et de tomber en panne au bout de 2 mois, il se contente de vous lisser les cheveux en un tour de main, et c’est bien tout ce qu’on lui demande, mais il se paye aussi le luxe d’être joli. Simple. Basique. Et chic.

La brosse sèche-cheveux volumisante de Revlon

Brosse sèche-cheveux volumisante Salon One-Step, Revlon, 11,78€ au lieu de 59,99€.

Cette brosse sèche cheveux lisse les cheveux et crée du volume des racines aux pointes, et peut aussi apporter de jolies ondulations, voire des boucles. Et ce, rapidement, histoire d’éviter d’exposer votre chevelure trop longtemps à une source de chaleur, même si celle-ci est modérée et répartie uniformément grâce à un revêtement en céramique. Sa technologie ionique sature le flux d’air pour réduire la taille des gouttelettes d’eau afin de garantir un séchage plus rapide. Ce qui a aussi l’avantage d’assurer un résultat brillant, sans frisottis, ni électricité statique. Ses poils mixtes, en nylon et sanglier allient le meilleur des deux mondes. Et surtout, elle ne vous cramera pas la main, grâce à son manche ergonomique qui restera toujours froid, promis.

La brosse à dents électrique et son jet hydropulseur de Oral-B

Brosse à dents électrique et son jet dentaire hydropulseur, Oral-B Pro, 66,99€ au lieu de 200,00€.

Passer à la brosse à dents électrique, ça peut déjà être un grand pas. Mais alors, l’associer à un jet dentaire, c’est un peu comme avoir un dentiste privé et gentil à la maison, prêt à vous servir en un clic. L’hydropulseur améliore la santé des gencives grâce à un jet d’eau enrichie en microbulles d’air purifié. Quant à la brosse à dents, elle dispose d’une brossette ronde afin d’éliminer jusqu’à 100% de plaque dentaire en plus qu’une manuelle classique. Les deux sont vendus ensemble avec 4 canules Oxyjet et 3 brossettes, histoire d’avoir de l’avance, et garder un sourire éclatant pour longtemps. Say Cheese!

