10 deals beauté qu’il ne faut absolument pas rater pendant la Black Week

La Black Week a déjà commencé en France. Pour vous permettre de profiter des meilleures offres beauté, voici une sélection de best-sellers à prix réduits.

La Black Week est une période de promotions post-Black Friday. L’occasion de commencer à préparer vos cadeaux de Noël ou simplement de vous faire plaisir avec des milliers d’offres beauté. D’ailleurs, en voilà quelques-unes.

Crème contour des yeux Advanced Night Repair Eye d’Estée Lauder

Ce soin hydratant pour le contour des yeux atténue l’apparence des cernes et participe à réduire l’impact des radicaux libres sur la peau. Une protection antioxydante très utile pour cette zone particulièrement fragile pouvant rapidement laisser apparaître les premiers signes de fatigue.

Gel-Crème Contour des yeux, Estée Lauder, 44,10€ au lieu de 73,50€ les 15ml

Mascara Volume Disturbia de Givenchy

Si vous aimez superposer les couches de mascara, vous allez adorer le Volume Disturbia de Givenchy. Ré-applicable à l’infini sans faire de paquet, il est super pigmenté et sa brosse en silicone de forme cylindrique vous permet d’atteindre des cils situés aux bordures internes et externes sans mal. Un outil bien pratique pour répondre aux multiples besoins du quotidien.

Mascara Volume Disturbia, Givenchy 16,45€ au lieu de 32,90€ les 8g

Crème Multi-Intensive Jour de Clarins

Cette crème de jour repulpante imaginée par Clarins est multi-actions. Elle permet de redonner du rebond à la peau, de lui apporter de l’éclat et de lutter contre les taches. Une casquette plurielle, provenant de l’extrait d’Harungana bio, un actif naturel aussi puissant que le rétinol.

Multi-Intensive crème de Jour, Clarins, 69€ au lieu de 115€ les 50ml

Shampoing Bain Satin 1 de Kérastase

Conçu pour apporter une nutrition complète aux cheveux, le Bain Satin 1 de Kérastase est dédié aux cheveux normaux à légèrement secs. Il nettoie le cuir chevelu tout en apportant la juste dose nutritive en prévenant l’oxydation de la fibre.

Shampooing Nutritive Bain Satin n°1, Kérastase, 15,60€ au lieu de 26€ les 250ml

Huile de nuit d’Erborian

Bi-phasée et ultra légère, cette huile de nuit a été formulée grâce à 17 extraits de plantes et une huile multi-protectrice. Non grasse, elle permet d’apporter souplesse, douceur, nutrition et réparation à la peau tout en lui permettant d’obtenir de l’éclat. De belles promesses (tenues) et une facilité d’utilisation qui font d’elle, un must-have.

Huile de nuit, Erborian, 24,95€ au lieu de 49,90€ les 30ml

Correcteur Skin Correct de Dior

Vous cherchez un correcteur qui permet à la fois de camoufler les cernes, dissimuler les imperfections et corriger le teint ? Ce correcteur made in Dior est celui qu’il vous faut. Avec une couvrance modulable sans marquer les traits, il est enrichi en extrait de fleur de pensée sauvage pour maintenir une bonne hydratation de la peau. Un petit outil bien pratique à emporter partout.

Correcteur de teint, Dior, 22,80€ au lieu de 38€ les 11ml

Soin durcisseur pour les ongles Heröme

Faisant partie des soins les plus efficaces pour durcir les ongles, le Colour Revival a également une deuxième casquette très interessante : il rebooste la couleur de votre vernis et redonne de la brillance à votre top coat en un seul passage. Un soin deux-en-un qui permet de faire durer votre manucure plus longtemps.

Soin durcisseur pour les ongles, Heröme, 11,19€ au lieu de 15,00€ les 10ml

Palette de fards à paupières Jawbraker de Jeffree Star Cosmetics

Un rose intense, un jaune citron, un bleu électrique, un violet tout doux ou encore un corail piquant… Voilà le type de couleurs que vous allez pouvoir trouver sur la palette Jawbreaker de Jeffree Star Cosmetics. Une petite pépite qui vous permet de jouer avec votre look en superposant les nuances à votre guise. Une palette qui plaira assurément aux plus créatives.

Palette de fards à paupières Summer Collection, Jeffree Star Cosmetics, 42,69€ au lieu de 60,99€

Duo Lèvres Ombré de BlackUp

Le ombré, ce n’est pas qu’une façon de mécher les cheveux. C’est aussi une technique pour jouer avec les zones d’ombres et de lumières de la bouche pour obtenir plus de volume. Une méthode que vous pouvez aisément reproduire avec ce crayon duo spécialement conçu pour vous faciliter la tâche et vous permettre de faire des retouche où et quand vous en avez besoin.

Duo Lèvres Ombrées Contouring, Black Up, 13,99€ au lieu de 27,99€

Sérum de soie sublimateur de Leonor Greyl

Composé à 98% d’ingrédients naturels, ce sérum permet de nourrir les cheveux et de leur apporter un fini soyeux grâce à la soie. Non gras, il limite l’apparition de frisottis, protège la fibre de l’humidité et facilite la coiffure sans alourdir les cheveux. Pour résumer, c’est une formule 0 défaut qu’il est toujours utile d’avoir dans sa salle de bain.

Sérum de soie pour les cheveux, Leonor Greyl, 27,29€ au lieu de 38,99€ les 75ml

Crédits de l’image de une : @Antoni Shkraba.