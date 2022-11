9 gestes à adopter au quotidien pour une routine beauté plus écologique

La FEBEA lance une campagne digitale de sensibilisation aux écogestes dans la salle de bains, en partenariat avec le gouvernement.

Selon un sondage réalisé par la FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) en partenariat avec OpinionWay, même si huit Français sur dix se déclarent concernés par le sujet, plus de 30% de la population considèrent encore les écogestes dans la salle de bains comme une contrainte.

Alors que le gouvernement a lancé le 6 octobre dernier un plan de sobriété énergétique, la FEBEA et le Service d’information du gouvernement s’associent le temps de la campagne digitale #2BonnesRaisons afin de rappeler l’impact positif de ces gestes pour l’environnement, mais aussi dans l’espoir de les faire rentrer dans les habitudes de tous les citoyens et citoyennes.

Quels écogestes beauté dans la salle de bains ?

La campagne de sensibilisation, qui est relayée sur les réseaux sociaux de la FEBEA depuis le 16 novembre, met en avant neuf gestes simples, faciles à mettre en place et efficaces pour protéger les ressources en eau et en énergie, limiter les emballages et réduire le gaspillage :

Utiliser un pommeau de douche économe

Penser aux produits non rincés et aux produits multi-usages

Penser aux éco-recharges et aux produits en vrac

Couper l’eau du robinet pour se brosser les dents, se raser ou se laver le visage

Baisser la température de l’eau sous la douche

Trier les emballages des produits d’hygiène-beauté

Rester moins longtemps sous la douche

Débrancher les appareils électriques en veille dans la salle de bains

Découper les tubes vides pour récupérer les restes de produit

Selon Emmanuel Guichard, Directeur délégué de la FEBEA, « cette nouvelle campagne propose un double regard basé sur les bénéfices à agir sur le plan individuel et collectif. C’est une approche positive basée sur les bénéfices, plutôt que sur l’injonction ou la dramatisation ». Car prendre soin de soi grâce des écogestes simples et efficaces dans sa salle de bains, c’est aussi contribuer à prendre soin de la planète.

