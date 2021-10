Et l’ingrédient beauté le plus googlé du moment est…

Rétinol, acide hyaluronique, vitamine C… Quel ingrédient cosmétique est le plus recherché en ce moment sur internet ? La réponse n’est pas forcément celle qu’on attendait.

Qu’on trouve ça génial ou franchement flippant, le moteur de recherche Google est une source inépuisable d’informations (mais aussi d’intox) sur à peu près tous les sujets qui peuvent exister. C’est également un outil redoutable qui permet de repérer des tendances émergentes et d’analyser les préoccupations de ses utilisateurs. Et ça marche aussi pour les routines beauté !

Du rétinol à l’acide salicylique en passant par le beurre de karité et l’huile d’argan, le site Skincare Hero a analysé les donnés fournies par Google pour définir l’ingrédient cosmétique le plus recherché à travers le monde.

Et à voir les résultats, ce ne sont pas forcément les actifs les plus novateurs qui suscitent l’interrogation : l’aloe vera, et tout particulièrement le gel issu des feuilles de la plante, est en tête dans 37 pays ! Il est suivi par le rétinol et la vitamine C, très recherchés respectivement dans 12 contrées.

L’aloe vera, un ingrédient recherché dans le monde entier

D’après les recherches de Skincare Hero, l’aloe vera serait la top recherche Google de 37 pays situés en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.

Le Costa Rica, la Jamaïque, le Panama, la Finlande, le Portugal, l’Argentine et le Venezuela sont sur la liste des nations intéressées par les vertus de cette plante succulente qui pousse dans les zones sèches et désertiques.

Le top recherches Google en Europe – © Skincare Hero

Concernant les raisons qui expliqueraient ces résultats, l’étude ne fait que des suppositions : le climat de la région et la façon dont les cosmétiques seraient markétés seraient des pistes.

Dans le monde entier ? Enfin presque…

Si le travail effectué par Skincare Hero n’est pas sans intérêt, deux continents (et pas des moindres) manquent à l’appel : l’Afrique et l’Asie (on laissera l’Antarctique de côté, les manchots ayant sûrement d’autres préoccupations que les ingrédients cosmétiques).

Pourtant, l’Asie est un acteur clé du marché et « le secteur de la beauté est en plein boom en Afrique », comme l’a récemment expliqué Aminata Thior, fondatrice de Setalmaa, au magazine Premium Beauty News. Il aurait donc été intéressant de connaître les ingrédients cosmétiques qui intriguent le plus leurs habitants… Une prochaine fois, on espère.

