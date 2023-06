Dois-je dire à la nouvelle copine de mon ex qu’elle sort avec un gros bâtard ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, J’étais avec un mec depuis plus de trois ans, quand une amie à lui a avoué ses sentiments. Je n’étais pas au courant au départ et ai même essayé de me rapprocher d’elle. Elle en a profité pour se rapprocher de lui, en faisant l’innocente. Il y a quelques semaines, il m’a larguée comme une malpropre alors qu’on vivait ensemble et il m’a juré que ça n’avait rien avoir avec elle. Pourtant, le soir même, j’ai vu qu’elle lui avait envoyé un message « bonne nuit mon amour, je t’aime » et qu’il l’avait enregistré sous le surnom « Bebou » dans son téléphone. Maintenant qu’on est en colocation, il me prend pour sa bonne, la cat-sitter et n’agit pas comme un colocataire. Quand j’essaie de mettre les points sur les i, il me dit que tout le monde lui en met déjà plein la gueule à commencer par sa nouvelle copine (la soi-disant amie) mais rien ne change. Je me demande si je dois mettre en garde cette nouvelle meuf concernant son comportement. Un mec qui a agi comme ça avec son ex, qui a toujours été là pour le soutenir, serait capable d’agir de la même façon avec elle. Elle mérite d’être au courant, non ? Merci pour tes conseils, N.

La réponse de la Daronne

Mon petit épi de blé,

Écoute, parfois les bras m’en tombent. C’est assez rare, j’ai suffisamment baroudé sur cette planète pour ne plus me formaliser de grand-chose, mais des fois ça arrive et nous y voilà.

Il n’y a tellement rien qui va dans ton courrier que l’espace d’un instant, j’ai cru que je vivais dans une chanson de Vitaa du début-milieu 2000. Au ton de ta lettre, il est possible que nous ne partagions pas les mêmes références générationnelles, mais pour situer, c’était la spécialiste des guéguerres entre filles qui se disputent le cœur d’un gros naze infidèle.

Je vais te le dire tout net : je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Tu ne veux pas vivre dans ce monde-là. Personne ne veut vivre dans ce monde-là.

Alors, lis-moi attentivement mon joli coquelicot.

La manipulation de la gorgone VS la responsabilité de ton mec

Est-ce que j’encourage quiconque à feindre une amitié avec quelqu’un dans le but de détourner son partenaire ? Non. Est-ce que j’encourage quiconque à draguer un homme en couple ? Non plus (bonjour le panier de crabes). Est-ce que j’aurais les glandes si une fille que je connais draguait ostensiblement le Daron sous mon nez ? Oui. Est-ce que je couperai immédiatement tous contacts avec elle ? Aussi.

Mais si le Daron décide de donner suite, ce sera sa faute. Je ne nourris pas d’affection particulière envers les gens qui n’ont honte de rien et osent tout pour arriver à leurs fins, mais je dois dire que leur comportement m’importe peu. Une personne mal intentionnée n’est jamais rien qu’une insignifiante fiente (hey ! Ça rime !) de moineau si elle ne rencontre pas un public réceptif et motivé pour propager sa malveillance. Une expression anglophone que je vais mal traduire pour l’occasion prétend qu’il faut être deux pour danser le tango. Si nous avons été biberonnées toute notre enfance aux contes manichéens où de vilaines sorcières détournent de gentils princes, dans la vraie vie, j’aimerais bien savoir ce qu’Éric raconte à Ursula quand Ariel n’est pas là.

Faut-il prévenir sa nouvelle copine ?

Non. Il ne faut pas prévenir sa nouvelle copine et voici pourquoi :

Sa nouvelle copine sait. Si j’ai compris correctement ton courrier (ce n’est pas certain), cette femme traîne dans vos pattes depuis plusieurs mois et a assisté à votre rupture en direct. Elle est dorénavant en couple avec un type qui vit en collocation avec son ex. À mon avis, elle a suffisamment d’éléments à sa disposition pour en tirer ses propres conclusions.

Entre le petit amoureux parfait et son ex reloue (dans sa version à lui), à qui va-t-elle faire confiance à ton avis ?

En prévenant cette nouvelle copine, tu maintiens le lien. D’autant plus que ta mise en garde risque d’avoir des répercussions qui impliqueront d’autres embrouilles et d’autres échanges. Je comprends que ce soit dur de tourner la page, et que des rapports houleux semblent moins effrayants que pas de rapports du tout. Mais crois-moi, il vaut mieux crever de son absence une bonne fois pour toutes et se remettre rapidement que de stagner dans ce marasme toxique.

Si tu penses, peut-être déjà, peut-être avec le recul, avoir été victime d’un homme abusif et que tu estimes qu’il pourrait représenter un danger pour elle, je t’invite par contre à confier tes inquiétudes à ses proches de confiance à elle. Ils seront plus à même d’intervenir de quelques manières que ce soit. Et si un jour, elle t’appelle pour se plaindre de lui, invite-la à boire un verre. Devenez meilleures amies. Partez à l’aventure ensemble. Faites-moi rêver, on n’a pas besoin des mecs, je vous jure.

Sort ton ex de ta vie

Je ne sais pas pourquoi tu vis toujours avec ton ex, mais j’imagine que tu n’as pas le choix. Quoi qu’il en soit, c’est un projet désastreux qu’il faut abandonner au plus vite. Si vous continuez de vivre dans votre appartement de couple, vous pouvez envisager de le sous-louer et de rejoindre vous-même deux colocations SÉPARÉES avec des gens qui ne seraient pas vos ex. Vous pouvez aussi faire des roulements, l’un dort à l’appartement, l’autre chez un ami, etc. Bref, il existe probablement des solutions qui n’impliquent pas que tu vendes tes organes pour te barrer.

Pars sans te retourner petit oiseau, vis ta vie, sois heureuse, tu le mérites,

Je te laisse, je dois aller me reposer, ce monde m’épuise,

La bisette,

Ta Daronne

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.