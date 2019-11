Cette charte permet de repérer les signes de violences dans le couple

Le 28 juin 2019

« Mais comment est-ce qu’on en est arrivés là ? »

C’est la question que je me suis le plus posée quand j’ai réussi à admettre que mon couple était devenu toxique, alors qu’à la base, c’était une belle histoire d’amour, un coup de foudre même.

Quand la relation devient malsaine, quand la violence s’installe, le processus est souvent graduel. Et d’autant plus traître…

Reconnaître les signes d’un couple toxique

Avec le temps, j’ai appris à reconnaître ce qu’on appelle les « red flags » (drapeaux rouges) en anglais : les signaux d’alarme indiquant un manque de respect, d’égalité dans mes relations.

Tous ces moments anodins en apparence pendant lesquels quelqu’un essaie de me rabaisser, d’outrepasser mon consentement, me fait du chantage…

J’ai appris en subissant. Savoir quoi chercher m’aurait épargné bien des cicatrices, et bien des années passées à me laisser rouler dessus.

Heureusement, chère lectrice, tu vas peut-être gagner du temps par rapport à moi !

Une charte pour identifier les signes d’une relation abusive

Le violentomètre, un outil destiné principalement aux jeunes femmes pour les aider à identifier les signaux d’alarme dans leur relation, n’est pas nouveau : il date de fin 2018.

On le doit à l’association En avant toutes, à l’observatoire de la Seine-Saint-Denis des violences faites aux femmes et à la Mairie de Paris.

Mais je l’avais raté, et le voici qui refait surface dans les médias. Je te propose donc de découvrir cette charte :

Ces 24 crans vont du plus chill au plus inquiétant, et sont séparés en 3 rubriques :

Ta relation est saine

Il y a de la violence

Tu es en danger.

Voici les entrées :

Il respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts (Profite) Il accepte tes amies, amis et ta famille (Profite) Il a confiance en toi (Profite) Il est content quand tu te sens épanouie (Profite) Il s’assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble Il te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose (Vigilance, dis stop !) Il rabaisse tes opinions et tes projets (Vigilance, dis stop !) Il se moque de toi en public (Vigilance, dis stop !) Il est jaloux et possessif en permanence (Vigilance, dis stop !) Il te manipule (Vigilance, dis stop !) Il contrôle tes sorties, habits, maquillage (Vigilance, dis stop !) Il fouille tes textos, mails, applis (Vigilance, dis stop !) Il insiste pour que tu lui envoies des photos intimes (Vigilance, dis stop !) Il t’isole de ta famille et de tes proches (Vigilance, dis stop !) Il t’oblige à regarder des films pornos Il t’humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches (Protège-toi, demande de l’aide) Il « pète les plombs » lorsque quelque chose lui déplaît (Protège-toi, demande de l’aide) Il menace de se suicider à cause de toi (Protège-toi, demande de l’aide) Il menace de diffuser des photos intimes de toi (Protège-toi, demande de l’aide) Il te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe (Protège-toi, demande de l’aide) Il te touche les parties intimes sans ton consentement (Protège-toi, demande de l’aide) Il t’oblige à avoir des relations sexuelles (Protège-toi, demande de l’aide) Il te menace avec une arme (Protège-toi, demande de l’aide)

Je trouve cet outil clair et pédagogique. Il me semble particulièrement adapté à sa cible, à savoir les jeunes femmes en couple avec des hommes.

Bonne nouvelle, le Centre Hubertine Auclert permet de le recevoir en format papier pour le distribuer autour de soi.

Qu’en dis-tu ? Aurais-tu ajouté des entrées à cet outil ?