Ma nièce m’a confié un secret compromettant, dois-je le dire à sa mère ?

La Daronne répond à toutes vos questions, en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Ma nièce de 16 ans m’a récemment confié un secret en me faisant promettre de ne pas répéter à sa mère. Sur le moment, je n’ai pas vu le problème, mais aujourd’hui ma nièce est dans une situation qui mériterait que sa mère connaisse ce fameux secret. Ce n’est pas clair, mais en gros : dans quelle mesure puis-je, ou ne puis-je pas, répéter un secret, confié par une ado, qui plus est ? Bises Mélanie

La réponse de la Daronne

Ma petite feuille de menthe,

Déjà, je voudrais te faire remarquer que tu réclames mon aide sans me faire croquer le petit secret en retour et que je ne trouve pas ça correct. Enfin, je vais passer au-dessus, car je suis civilisée, MOI.

Bref, à la question « est-ce que je peux te confier un secret ? », surtout si cette question est suivie d’un « tu me promets que tu ne répéteras pas ? », la seule réponse raisonnable à fournir. C’est : « NON ! ». Il faut se tenir à l’écart des secrets des autres. C’est toujours très flatteur d’être l’élu qui va recueillir la confidence, mais à la seconde où tu acceptes ce rôle, tu mets malgré toi le pied dans un gros tas de fumier qui n’est même pas le tien.

Je ne sais pas pourquoi on agite joyeusement la queue dès qu’un proche nous utilise comme réceptacle à cachoteries. D’autant plus que, soyons honnêtes, ces confidences n’ont jamais le moindre intérêt : « Ma sœur me soule avec son bébé ! », « Quand mon mec me gave, je baisse le thermostat à distance pour qu’il ait froid ! » « J’éternue tous les matins dans le protéine shake de ma collègue ! », etc.

Ok les gars, super votre vie, mais vous n’auriez pas du plus croustillant ? Une orgie spontanée (consentante) impliquant votre patron, le directeur de l’école des petits et une célébrité quelconque ? Un meurtre sanglant motivé par la vengeance ? Un lien de parenté avec Jensen Ackles ? Non ? C’est ce que je disais : aucun intérêt de servir de confident dans notre monde banal de gens normaux.

Est-ce que cela met l’enfant en danger ?

Avant d’envisager de lâcher le morceau aux adultes, il faut penser aux conséquences de cette révélation. Dit comme ça, j’enfonce un peu des portes ouvertes, mais attends que je développe : quelle que soit ta promesse, tu dois la rompre si ses cachoteries peuvent porter préjudice à qui que ce soit. Si ses rapports avec ses parents sont tendus, tu peux impliquer d’autres adultes compétents, en fonction du secret (allez, dis-moi, qu’est-ce que c’est ??) : un enseignant si c’est un problème scolaire, un soignant si c’est un problème de santé et / ou la police, si c’est vraiment un gros problème…

Comment balancer un secret sans faire trop de dégâts ?

Il se peut que le secret de ta nièce n’ait rien de compromettant ni même ne soit susceptible d’influencer négativement et de quelque manière que ce soit son existence et celle de ses proches. Dans ce cas, je te conseille de communiquer clairement sur les raisons de ton malaise, et, en fonction du secret, évoquer des solutions / pistes de réflexion ensemble, sans nécessairement impliquer qui que ce soit d’autre.

Si le secret est vilain, avant de te précipiter pour cafter à sa mère, je te conseille aussi d’aller voir l’ado. Tu as compris, toutes mes solutions impliquent de parler franchement à la jeune. Oui, on est d’accord, c’est fatigant ce monde bien-pensant où il faut toujours co-mu-ni-quer avec les gamins, mais il semblerait que ça fasse d’eux des adultes épanouis, alors dans le doute… Bref, une fois que tu seras face à l’ado, explique-lui ton dilemme puisqu’ELLE, elle sait de quoi il en retourne et n’est pas obligée de répondre sur du vent contrairement à une certaine Daronne de ma connaissance…

Tu peux ensuite lui soumettre les quatre alternatives suivantes :

Lui proposer de tout dire elle-même ;

Lui proposer de passer le message à sa place ;

Impliquer un adulte compétent, si la situation s’y prête. Je n’en sais rien, je te rappelle que visiblement, tu ne me fais pas suffisamment confiance pour me dévoiler le secret en question…

La prévenir que, même si elle refuse tes propositions, tu seras obligée d’avertir sa mère. Tu perdras probablement ton statut de tante cool pour un moment. Se comporter de façon décente et raisonnable est un chemin solitaire. Regarde le bon côté des choses, si tu rêves d’exercer un jour le métier de Sainte, tu es en très bonne voie.

Quand tu partageras ce secret, qui est sûrement très ennuyeux, soit dit en passant (même si je me fiche complètement de savoir ce que c’est), sois transparente avec ta sœur. Si tu balançais un adulte, je t’encouragerais volontiers à raconter des histoires de « j’ai appris la nouvelle sans le vouloir dans mon sommeil… » et autres « je l’ai découvert par hasard, au détour d’une coïncidence ! ».

Mais tu ne peux pas jeter un enfant sous un bus et tu seras bien obligée de dire la vérité : tu savais et tu as gardé le silence, ce qui te rend entièrement responsable de la déchéance familiale de ta frangine. Ta sœur risque de t’en vouloir à toi bien plus qu’à sa fille (tout à fait normal, quoique franchement désagréable), mais tu auras pris la bonne décision, même si tu risques de te retrouver encore plus isolée. Mais comme je l’ai dit plus haut, en admettant que tu souhaites être canonisée un jour, c’est très bon pour ton CV.

Allez, je te laisse, je dois appeler ma tante en urgence, un truc de famille,

Des bisettes

Ta Daronne