Sibylle (@Sibyllete) se confie sans filtre sur la grossesse, la grossophobie et la maternité

Son rire est communicatif, sa joie de vivre aussi. Sibylle, plus connue sous le pseudo @Sibyllete sur les réseaux sociaux, n’a pas sa langue et son pinceau dans sa poche, et elle est éblouissante. Dans l’interview vidéo qu’elle a accepté de nous donner, elle s’est confiée sur une multitude de sujets, dont celui de la grossophobie pendant la grossesse.

La grossophobie, c’est la discrimination qui est subie par les personnes grosses. C’est un sujet sensible, sociétal, encore malheureusement tabou, dont la parole se libère petit à petit. Si les voix s’élèvent pour dénoncer les violences reçues de la part des personnes obèses ou en surpoids, il y a encore peu de témoignages quant à la grossophobie vécue pendant la grossesse.

Sibylle, lors de son passage chez Madmoizelle, en a parlé, avec beaucoup de justesse, dans la vidéo complète que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Sur ce sujet, elle se confie sur la pose de la péridurale pendant son accouchement qui n’a pas fonctionné, à cause, selon elle, du manque d’expérience de l’anesthésiste face aux corps gros :

J’ai demandé une péridurale, mais elle n’arrivait pas à me piquer correctement. À chaque fois, elle tombait sur mon os, et je pense que c’est à cause de mon poids qu’elle n’y arrivait pas. Elle n’avait pas l’habitude, alors que j’ai accouché dans le même hôpital pour mes deux enfants et que l’année dernière, le médecin l’avait très bien réussi en une fois. Quant à cette anesthésiste, elle l’a raté six fois, et ça n’a pas vraiment marché. À la fin, j’ai accouché sans antidouleurs.

Ç’a été vraiment une piqûre de rappel, parce que, quand on ne ressent pas les effets de certaines choses, de certaines discriminations, on a tendance à penser que c’est fini. On se dit « ah, ça va, ç’a évolué positivement, du coup, il y en a moins ! », mais en fait non, pas du tout, c’est toujours d’actualité.