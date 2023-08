La recette (facile) des scones au cheddar

Les scones sont délicieux accompagnés d’un peu de confiture. Mais avez-vous déjà goûté les scones au cheddar ?

Si vous voulez rendre votre apéro ou diner un peu plus british, voici de quoi faire. Directement inspirée de la recette partagée par Aurélie Bellacicco et Sarah Lachlab dans leur sublime livre Écosse (60 recettes et autres explorations du garde-manger écossais) publié aux éditions de La Martinière, cette recette des scones au fromage est difficilement ratable, et particulièrement bonne.

La recette rapide des scones au fromage

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

225g de farine

1 cuillère à café de levure chimique (ou un sachet)

1/2 cuillère à café de sel (à enlever si vous utilisez du beurre salé)

60g de beurre

70g de cheddar râpé (ou un autre fromage, si vous n’êtes pas fan du fromage)

1 œuf battu (à partager en 2 : la moitié pour la recette, l’autre pour badigeonner les scones)

7,5 cl de lait

1 cuillère à café de moutarde

Déjà, commencez par préchauffer votre four à 180°C. Puis dans un saladier, mélangez les aliments secs, c’est-à-dire la farine, le sel et la levure. Ensuite, ajoutez le beurre coupé en petits morceaux et mélangez le tout avec les doigts, jusqu’à ce que ça fasse de grosses miettes, et ajoutez le cheddar. Dans un bol à côté, mélangez le demi-œuf battu, le lait et la moutarde, et incorporez le tout dans votre saladier.

Farinez votre plan de travail, et sortez un rouleau : c’est le moment d’aplatir tout ça (mais pas trop quand même, disons que la pâte doit faire entre 2 et 3 cm d’épaisseur). Ensuite, avec un emporte-pièce rond (ou avec un verre), découpez des cercles que vous poserez ensuite sur une plaque pour le four, recouverte de papier sulfurisé.

Badigeonnez le reste d’œuf battu avec un pinceau et hop, au four pendant 15 minutes. Pour info, les scones doivent être bien dorés avant d’en ressortir.

Sachez que vous pouvez ensuite les conserver jusqu’à quatre jours dans une boite hermétique !

