La recette du fondant au chocolat plus que fondant

On a beau chercher à innover dans nos recettes de gâteaux, on revient aux basiques : celle du fondant au chocolat qui va mettre tout le monde d’accord.

Le chocolat, c’est un peu la seule solution face à l’ambiance morose de ces derniers temps. Détrompez-moi si vous le voulez, mais je suis persuadée que le monde irait bien mieux si ceux qui pètent des boulons s’accordaient une pause goûter digne de ce nom. Peut-être que ce qu’il leur faut en fait, c’est la recette du fondant au chocolat ? Ça tombe bien, j’en ai trouvé une assez exceptionnelle dans le livre de Marmiton Cuisine XXL, et franchement, elle a ramené la paix chez moi, à défaut du reste du monde.

La recette (facile) du fondant au chocolat

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

200 g de chocolat noir pâtissier

200 g de beurre

80 g de sucre en poudre

4 œufs

100 g de fécule de maïs

Commencez par préchauffer votre four à 150 °C. Ensuite, cassez le chocolat dans une casserole et faites-le fondre doucement au bain-marie avec le beurre coupé en petits morceaux. Une fois que c’est bien fondu et tout lisse, versez le tout dans un saladier, et ajoutez le sucre. Laissez un peu tiédir le bazar, et ajoutez les œufs un à un, puis la fécule de maïs. Mélangez-moi tout ça, et hop, versez la pâte dans un moule beurré et enfournez-le pour 15 à 20 minutes au four. Et voilà, c’est prêt !

