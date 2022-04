Douze chansons de meufs vénères pour se lever et se casser (et danser et brûler des trucs)

En ces temps troublés de déconfiture et de colère, on se console comme on peut, et surtout, on se donne de la force avec les moyens du bord. Et pourquoi pas une bonne playlist pour se défouler et entretenir le feu ?

XRay Spex – Oh Bondage ! Up Yours !

A-t-on jamais fait meilleur usage du saxophone que dans cette intro ? Impossible de ne pas sentir la fougue et la rage dans la voix stridente de Poly Styrene, reine du punk bien trop peu connue…

P!nk – Raise your glass

C’est pop, plein de sororité, mais vénère en même temps, rien de mieux que P!nk pour nous rasséréner un peu, mais surtout pour gueuler un bon coup.

Sexy Sushi – J’aime mon pays

Amis du bon goût et du raffinement, vous ne passerez pas à côté d’un bon vieux Sexy Sushi, hommage à notre bonne vieille rance France et une bonne piqûre de rappel en temps d’élections.

CSS – City Grrrl

Le groupe électroclash CSS nous manque, et ce duo avec SSion nous rappelle à quel point les Brésiliennes avaient le chic pour nous faire danser et nous rappeler qu’une meuf peut faire tout ce qu’elle veut et être qui elle veut. Ouais, ça fait du bien.

Yeah Yeah Yeahs – Zero

Karen O, ses cris suraigus, son goût prononcé pour la mode tapageuse et sa frange au cordeau : tout est dans ce Zero qui grimpe dans les hauteurs et donne envie de déambuler dans les rues la nuit comme une reine.

Casey – Libérez la bête

Grain de voix reconnaissable entre mille dans le rap français, Casey est de celle qui fait de la colère une énergie vitale. Avec ce Libérez la bête, qui remue les tripes et nous roue de ces punchlines bien senties, ses morceaux sont plus actuels que jamais.

Queen Latifah – U.N.I.T.Y

Brûlot girl power qui parlait de harcèlement de rue bien avant tout le monde, ce culte U.N.I.T.Y de la reine Queen Latifah en personne a 20 ans et n’a pas pris une ride.

Hole – Violet

Hymne grunge de la papesse (in)contestée du genre Courtney Love, on aurait pu choisir n’importe quelle chanson de Hole pour exprimer notre misandrie.

Tracy Chapman – Talkin’ About A Revolution

Passage obligé d’une playlist censée nous donner espoir et force, la voix de Tracy Chapman et son incontournable Talkin’ About A Revolution nous accompagne toujours, quoiqu’il arrive !

The Linda Lindas – Rebel Girl

Si on n’avait pas apprécié Moxie plus que ça, malgré toute la volonté du monde, on avait eu un gros coup de cœur pour The Linda Lindas et leur reprise du culte Rebel Girl. La relève est assurée…

M.I.A. – Borders

Engagée comme jamais, M.I.A. avait sorti en 2016 ce morceau et ce clip coup de poing pour dénoncer les politiques migratoires et leurs conséquences sur la vie de milliers de réfugiés. Toujours autant d’actualité.

Gossip – Standing in the way of control

Porté par la charismatique Beth Ditto, Gossip déboulait sans prévenir au début des années 2000 avec une énergie punk héritée des riot grrls et un son piqué au disco. On n’a pas fait mieux depuis pour nous donner envie de tout casser.

Et vous, quelle chanson vous donne envie de vous lever et de vous casser en ce moment ?

