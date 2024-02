Contraception : en douze ans, les vasectomies ont explosé en France, selon une étude

Même si le nombre de vasectomies a explosé en douze ans en France, les chiffres restent très inférieurs à d’autres pays comme l’Australie ou les États-Unis.

Il faut croire que les mentalités avancent en matière de contraception. Selon une étude publiée lundi 12 février par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et l’Assurance Maladie, en France, la vasectomie est de plus en plus pratiquée chez les hommes, puisque le nombre d’opérations a été multiplié par quinze en douze ans.

« Le nombre de vasectomies a augmenté chaque année depuis 2010, passant de 1 940 vasectomies en 2010 à 30 288 en 2022 », assurent les auteurs de l’étude, supervisée par l’épidémiologiste Mahmoud Zureik.

Désormais plus de stérilisations masculines que féminines

Autorisée en France depuis 2001, la vasectomie est une forme de stérilisation : considérée comme une contraception définitive, elle consiste à bloquer les spermatozoïdes via une ligature des canaux déférents qui les transportent depuis les testicules. Elle n’empêche pas l’éjaculation, et n’a aucune incidence sur la vie sexuelle. S’il est parfois possible d’annuler les effets d’une vasectomie, on ne peut pas connaître à l’avance son caractère irréversible ou non.

En 2021 et 2022, s’il y a eu plus de stérilisations masculines que de stérilisations féminines, ce serait, selon les auteurs de l’étude, en grande partie à cause de l’affaire des implants Essure, couramment utilisés en France comme méthode de stérilisation féminine, retirés du marché à la fin des années 2010 à cause d’effets indésirables.

Un taux très faible en France

Mais bien que les chiffres soient en hausse, en France, le taux de vasectomies reste très faible : seuls 0,15 % des hommes sont concernés ont fait ce choix en 2022.

De plus, le nombre d’opérations en France reste loin derrière d’autres pays comme l’Australie, par exemple, où un homme sur quatre de plus de 40 ans a fait une vasectomie, ou comme aux États-Unis, plus de 500 000 vasectomies sont pratiquées par an, selon cette étude de ScienceDirect.

