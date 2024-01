Dans Libération, douze membres démissionnaires de la CIIVISE s’inquiètent de son évolution

Tous avaient quitté la commission en décembre dernier, notamment exaspérés par le changement de présidence imposé et le manque de reconnaissance gouvernementale à l’égard de leur travail remarquable dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Ils dénoncent dans cette tribune « des propos inexacts qui mettent en cause le travail ».

« La Ciivise change et nous sommes très inquiets ». Tel est le titre de la tribune publiée jeudi 4 janvier dans Libération par douze membres démissionnaires de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Déçus et en colère après l’éviction des deux co-présidents de la commission, le juge des enfants Édouard Durand et l’ancienne directrice associative Nathalie Mathieu, ils avaient rendu leur tablier en décembre.

Dans leur tribune, les douze membres dénoncent donc la direction prise par cette commission créée en janvier 2021 par Emmanuel Macron, dans le sillage du mouvement #MeTooInceste et de la publication du livre La Familia Grande de Camille Kouchner. Ils rappellent que l’indépendance de cette commission est une condition sine qua non de son bon fonctionnement.

« Nous avons assumé cette indépendance au risque de déplaire, au risque de bousculer ce qui empêche durablement la libération de la parole : le doute des adultes, les pressions sociétales, l’omerta », écrivent les signataires dans cette tribune, soucieuse du sort réservé aux victimes ayant eu le courage de se livrer et de placer leur confiance dans la CIIVISE ces trois dernières années. « Il était pourtant temps de passer de « je te crois » à « je te protège », et non de fracturer la confiance et de détruire cet investissement collectif », déplorent les signataires. « Cette situation, résolument hostile et opposée aux propres paroles du président de la République, conduit aujourd’hui de nombreuses personnes à demander à la Ciivise de retirer leurs témoignages ».

« Inceste : la Ciivise change et nous sommes très inquiets, par douze membres démissionnaires ». Libération. 4/01/23