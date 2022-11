Voici les 4 jouets les plus pourris de l’univers, à n’acheter sous aucun prétexte !

Cette année, Chloé a décidé de vous rendre service avant les fêtes de fin d’année en listant 4 jouets pourris que vous ne VOULEZ PAS trouver sous le sapin. Non n’insistez pas.

Noël approche à grands pas, et j’en connais parmi vous qui commencent leurs courses de fin d’année dès maintenant, et il n’est jamais trop tôt pour vous empêcher de faire une connerie. Pour votre bien à tous, et avant que l’hystérie de la fin d’année ne commence officiellement, j’ai listé les quatre jouets les plus pourris de la galaxie. En toute objectivité.

1 : Le slime, comme si on manquait de morve à la maison

Pour ceux qui ne connaissent pas, le Slime, c’est… Comment expliquer cela de façon factuelle ? Vous savez, lorsque le rhume chronique de votre enfant s’infecte et que sa morve blanchâtre cesse d’avoir une texture de blanc d’œuf pour devenir un amas calcifié vert fluo qui pend de ses trous de nez à la manière de stalactites ? Imaginez maintenant recueillir cet amas avec vos mains nues, et jouer avec. Le Slime, c’est ça.

L’amas gluant n’est pas nécessairement vert fluo, il peut aussi être rose ou orange à paillettes. Sa couleur initiale n’a pas vraiment d’importance puisque la substance finira par revêtir une couche de poussière marronnasse, quoi qu’il arrive.

Me voilà donc munie d’une quantité impressionnante de morve à paillette que ma fille emmène partout avec elle, comme on trimballerait un petit animal de compagnie. À la condition que ce petit animal de compagnie ressemble à s’y méprendre à un testicule orphelin qui serait passé sous les roues d’un camion.

Dépenser deux euros pour un truc pareil, c’est jeter de l’argent par les fenêtres. Autant le faire soi-même et dépenser plutôt dix euros pour réunir tous les ingrédients nécessaires à sa fabrication. Selon le tutoriel YouTube que nous consultons, rien de plus facile : il suffit d’acheter de la mousse à raser, de la colle, de la solution pour les lentilles de contact, du colorant alimentaire et des paillettes. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer lors du processus de fabrication, n’est-ce pas ? Alors que je continue de retrouver de la mousse séchée rose et des paillettes jusque dans le fin fond de mes culottes deux mois plus tard, je me pose encore la question.

2 : les poupées à coiffer

Le terme de poupée à coiffer est galvaudé. Il évoque une jolie poupée à la chevelure abondante. Or, la poupée dont je vous parle n’est pas jolie, et sa chevelure n’a rien d’abondante. La poupée à coiffer, c’est une tête de poupée décapitée au niveau des bras, posée sur des épaules bien trop menues pour la circonférence de son crâne, lui-même cousu de trois rangées bien droites de cheveux en nylon. Il n’y a que ma fille pour ne pas saisir l’horreur de la situation et lui foutre des barrettes et du mascara rose comme si tout était absolument normal.

Ma petite est très attachée à sa tête et nous avons la chance de dîner tous les soirs avec sa nouvelle amie. L’autre fois, elle m’a demandé si elle pouvait prendre la tête dans son bain. J’ai accepté. Je me suis dit qu’elle allait peut-être réussir à la noyer une bonne fois pour toutes. Naturellement, l’entité est sortie de l’eau en pleine forme et je l’ai posé sur le lavabo pour la laisser sécher. Plus tard cette nuit-là, poussée par un besoin naturel, je me suis rendue dans la salle de bain éteinte pour tomber nez à nez avec la tête décapitée qui me souriait, seulement éclairée par les rayons pâles de la lune d’octobre. J’ai poussé un hurlement et mon mari s’est levé pour voir ce qui se passait, avant de faire à son tour un bon de trois mètres. Cette nuit-là, nous avons été enterrer la chose au fond des bois. Bien entendu, la tête aux mille barrettes était de retour le lendemain matin sur le bord du lavabo.

3 : les instruments de musique, ces semeurs de zizanie

Les grands musiciens témoignent tous avoir commencé à jouer dès la plus petite enfance et c’est à force d’entraînement et de passion qu’ils ont pu devenir les artistes accomplis qu’ils sont maintenant. Quand j’écoute ces génies musicaux s’activer sur leur violon, leur piano OU PIRE leur trompette, j’ai une pensée émue, mais néanmoins pleine d’incompréhension pour ces parents qui ont mis entre les mains de leur progéniture des objets aussi bruyants. Imaginez toutes les fausses notes qu’ils ont dû se cogner avant d’obtenir un résultat correct et toutes ces heures de pratique quotidienne… QUOTIDIENNE !



Mon beau-frère, dépourvu d’enfants, mais malheureusement pas de rêves de grandeur, a récemment projeté ses ambitions délirantes sur ma progéniture. Il a offert un kazoo à ma fille, genre de sifflet musical dont le son ressemble à s’y méprendre au brame d’un cerf agonisant. Il a également offert une flûte à bec à mon bébé de 21 mois. Ce cadeau, parfaitement adapté à l’âge de l’enfant concerné, m’a permis de constater que si mon fils était un flûtiste passionné, il n’avait pas du tout l’oreille musicale. J’ai menacé le beau-frangin des pires horreurs. Il m’a ri au nez, persuadé d’être celui qui allait révéler au monde le talent de ses neveux. Il rira moins quand il tombera nez à nez avec la tête de poupée décapitée que j’ai relocalisée en secret dans son appartement.

4 : les jeux en bois pour les bébés, LA fausse bonne idée

Je vous vois venir, les jeux en bois pour les bébés, c’est quand même mieux que le plastique plein de perturbateurs endocriniens. Cela dit, le problème majeur du jouet en bois, VS le jouet en plastique made in Je ne sais où, c’est que quand tu le lances sur maman, non seulement maman hurle des gros mots qu’elle s’était juré de ne jamais prononcer devant ses enfants, mais en plus le jouet en bois reste intact. Ce qui n’est pas le cas du jouet en plastique, qui se brise et peut alors rejoindre le cimetière des jouets moches et flippants. Qui se trouve actuellement chez mon beau-frère, si vous avez suivi.

Comme je suis sympa et que Noël approche, je vais vous dire ce qui est encore MIEUX que les jouets en bois pour bébés : pas de jouets du tout. Voilà, c’est dit. Le bébé a déjà une télécommande pleine de piles à suçoter, une assiette en plastique à tabasser joyeusement avec le manche de sa flûte, dont le bec a très mystérieusement disparu (quelle tristesse) et de la sauce tomate à étaler sur le mur. Ça lui suffit. Si vraiment, vous avez l’âme généreuse, offrez-nous plutôt un bon restaurant à son père et moi. Avec le bébé, on partage le même ADN, donc si on y pense, nous gâter nous, c’est un peu comme le gâter lui.

Et vous, quels sont les jouets que vous haïssez par-dessus tout ?

Crédit photo image de une : Getty Images

