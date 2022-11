7 calendriers de l’Avent pour les mômes (et qui ne se mangent pas)

Si vous n’avez pas envie de gaver de chocolats vos chères petites têtes blondes, vous pouvez aussi opter pour les calendriers de l’avent avec lesquels ils peuvent jouer.

Calendrier de l’Avent ne veut pas forcément dire chocolat sur les dents. Oui, ma rime est mauvaise, mais vous avez compris l’idée. Si cette année, vous avez envie d’offrir un bel objet qui aidera votre enfant à patienter avant Noël, nous vous en avons sélectionné 7 !

1 – Le calendrier de l’avent’Ure

Nous vous avions déjà parlé de la géniale maison d’édition En Cavale, spécialisée dans les jeux d’enquêtes pour enfants. Pour les fêtes, ce n’est pas une, pas deux, mais bien 24 aventures qui sont proposées, pour réaliser une grande enquête, en famille. Chaque jour, il y a un épisode à écouter, une case à ouvrir et une énigme à élucider. De quoi patienter jusqu’à Noël !

Le calendrier de l’avent’Ure – Fnac – 34,99 €

2 – Mon premier calendrier de l’avent à jouer de Haba

Un plateau de jeu, un décor en 3D et hop, c’est parti ! Avec le premier calendrier de l’avent, utilisable dès 2 ans, on se retrouve chez la famille Ours qui invite toute la famille pour le diner de Noël. Dans ce magnifique calendrier, on retrouve donc 24 pièces en bois toutes mignonnes, un livret de 24 histoires à lire aux plus petits, des figurines à découvrir au fil des jours, deux dés et le décor de jeu. Ce qui est pratique, c’est que les enfants peuvent continuer à jouer avec ce calendrier même après Noël !

Mon premier calendrier de l’avent à jouer – Haba – 29,90 €

3 – Le calendrier de l’avent Playmobil et Astérix

Les Playmobil, c’est une grande passion. Et les Playmobil version Astérix, c’est un grand oui ! Dans ce calendrier de l’Avent, on oublie vite les chocolats et on s’attèle à la construction d’un grand bateau pirate qui se compose petit à petit, tout au long des 24 jours d’attente. En plus, on peut retrouver aussi 7 figurines, et le bateau d’Astérix !

Le calendrier de l’avent Playmobil et Astérix – 39,99 €

4 – Le calendrier de l’Avent Polly Pocket

C’est un beau flashback dans le temps. Le calendrier de l’Avent Polly Pocket permet à l’enfant (ou à vous, il n’y a pas de raisons de se gêner) de composer un chalet à la montagne de 3 étages, et de la meubler avec des lits, des chaises, un petit sapin de Noël… Deux personnages, trois animaux, plein d’accessoires sont inclus en plus du petit chalet / maison. Ça donne envie d’aller faire du ski et de manger une raclette, mais en attendant, les 24 cases aident bien à patienter jusqu’au Réveillon.

Le calendrier de l’Avent Polly Pocket – Fnac – 24,99 €

5 – Le calendrier de l’Avent Lego City

Lego commence à se faire un nom dans le game des calendriers de l’avent. Cette année, la petite nouveauté est la construction d’une scène d’ambiance de Noël, avec un lac gelé, le père Noël sur un scooteur des neiges, mais aussi un cheval dans une étable douillette et un petit sapin de Noël. Dès 5 ans, les enfants peuvent s’initier à la construction de Lego, et découvrir une nouvelle pièce tous les jours jusqu’au réveillon.

Le calendrier de l’Avent Lego City – Cultura – 19,99 €

6 – Le kit créatif de Pilot, pour fabriquer un calendrier de l’avent

Si vous avez une âme créative et que vous aimez bien fabriquer les choses de vos mains, le kit Pilot spécial calendrier de l’avent est parfait. À l’intérieur, on peut retrouver de petites boites en carton à fabriquer en pliage, des marqueurs pour tout décorer, un décor pour installer votre création finale. Une fois que les petites boites sont montées, vous pouvez glisser ce que vous voulez comme surprises à l’intérieur ! Bon, pas un poney non plus, ce sont de petites boîtes, tout ne rentrera pas dedans.

Le kit créatif de Pilot – Amazon – 13,99 €

7 – Le calendrier de l’Avent Melissa & Doug

Ce joli calendrier est bien différent de ceux qu’on a l’habitude de voir, puisqu’il est un objet de déco à part entière. C’est un sapin en bois magnétique, et l’enfant doit, tous les jours, y accrocher une décoration fournie pour patienter jusqu’à Noël. Rien à gagner en ouvrant des cases, mais un joli sapin qui se décore au fur et à mesure et qui s’orne joliment jusqu’au 24 décembre.

Le calendrier de l’Avent Melissa & Doug / bientôt disponible

Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre !

