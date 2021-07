Et plouf ! Voici notre sélec de petites piscines pour bébés

C’est l’été, on crève de chaud et les plus petits aussi. Du coup, on vous a fait une sélection des mini-piscines conçues spécialement pour eux, à mettre dans un jardin ou sur un balcon.

Gnia-gnia-gnia, il y a encore une semaine, toute la France (ou presque) faisait la tronche parce que le temps était pourri au mois de juillet, et maintenant qu’on crève de chaud, on continue de se plaindre et à chercher à se refroidir par tous les moyens possibles.

Quand on est adulte (ou pas loin), on sait comment se rafraîchir, et se démerder seuls. Par contre, pour les plus petits, c’est un peu moins facile, rapport au fait qu’ils ont deux mains gauches, pas franchement le vocabulaire et les capacités cognitives pour s’exprimer (pas de panique, ça viendra plus tard), et qu’en plus ils ne savent pas s’hydrater seuls, ces petits boulets.

Du coup, on a pensé à eux (et à vous) et on vous a trouvé des petites piscines qui se calent dans le jardin (si vous avez la chance d’en avoir un) ou sur le balcon si vous vivez en ville. Vous n’avez pas de balcon ? Ça marche aussi dans une cour d’immeuble, ou même sur le carrelage de la salle de bain, ou que sais-je encore.

Et vous savez quoi ? On parle d’enfant et tout, mais en vrai, vous pouvez utiliser ces piscines pour votre chien ou pour votre royal fessier, ça marche aussi hein.

Les piscines pour enfant pour le jardin

Ces piscines-là sont assez grandes, mais elles servent surtout à patauger et à glisser sur le ventre comme une otarie.

Avec ces designs colorés, les plus petits vont adorer faire des roulades dignes du dernier Indiana Jones, le tout en se cassant la margoulette de façon sécurisée.

Alors on ne le répète jamais assez : on ne laisse pas son enfant sans surveillance dans ce genre de piscine, même s’il n’y a pas beaucoup d’eau. Un enfant, ça se noie plus vite que de la neige qui fond au soleil, et c’est même pas une blague.

Les piscines pour bébé pour le balcon

Oui, on n’a pas tous la chance d’avoir une maison avec jardin. Mais si vous avez un balcon ou une courette d’immeuble, ça peut aussi parfaitement le faire ! Et si vous n’avez rien de tout ça, votre salle de bain marchera aussi, pour aider votre bébé à ne pas trop subir le réchauffement climatique.

Ces petites piscines sont gonflables ou pliables, elles ne demandent pas une grosse quantité d’eau, et elle seront très efficace pour refroidir votre héritier.

Encore une fois, le tout sous surveillance hein, un bébé peut littéralement se noyer dans une flaque d’eau, sans déconner.

