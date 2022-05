Comment resserrer la taille d’un pantalon trop grand, selon TikTok

Au rayon des techniques qui peuvent changent la vie ou du moins son dressing repérées sur TikTok, celle-ci permet de ceinturer un pantalon de façon invisible à l’avant, et donc sans ceinture.

Internet regorge de trucs et astuces pour se faciliter la vie, y compris du côté de sa garde-robe. Pour un pantalon trop grand, vous connaissiez peut-être l’astuce consistant à glisser le bouton de la taille dans un passant, avant de le boutonner vraiment, pour le resserrer de quelques centimètres, sans ceinture.

je me dois de vous partager ma technique « pantalon trop grand » pic.twitter.com/HaOKNE6RK1 — la perceuse à vice (@ketosaure) May 30, 2019

Cette technique a l’avantage d’être simple comme bonjour, et de ne nécessiter aucun matériel particulier. En revanche, certaines personnes peuvent redouter la légère dissonance visuelle que cela peut créer sur l’avant du pantalon au cas où il serait exposé.

Heureusement, TikTok a réponse à tout, et une autre technique permet de gagner en discrétion côté face.

Comment resserrer un pantalon à la taille, sans ceinture, de façon invisible à l’avant

Il s’agit de glisser un lacet entre deux à trois passants à l’arrière du jean, afin de le resserrer ni vu ni connu.

Alors, certes, il y a de fortes chances que les personnes qui n’ont pas de ceinture sous la main n’aient pas de lacet non plus à disposition, mais c’est plutôt une astuce qui intéressera celles et ceux souhaitant resserrer un pantalon sans avoir recours à une ceinture apparente. Par exemple en cas de crop top sous une veste, comme dans le TikTok en question.

Ce hack TikTok permet de resserrer un pantalon trop grand à la taille, et ce sans ceinture. © Capture d’écran TikTok.

On peut également faire de cette technique TikTok pour resserrer un pantalon un peu trop grand à la taille un parti pris stylistique en choisissant un lacet particulier. À motif qui rappelle un autre détail de sa tenue, un ruban en velours ou en satin, etc.

À lire aussi : Emmanuelle Sits, influenceuse authentification de luxe : « J’arnaque les arnaqueurs »

Crédit photo de Une : capture d’écran TikTok.