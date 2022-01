Une étude américaine confirme un léger impact du vaccin Covid sur le cycle menstruel

Doit-on craindre des perturbations de son cycle menstruel quand on est vaccinée contre le Covid-19 ? Une nouvelle étude estime que si de légers changements ont été observés, ils sont sans conséquences pour la santé.

Fin décembre, l’Agence nationale du médicament et des produits de santé se voulait très rassurante quant aux inquiétudes entourant les conséquences du vaccin contre le Covid-19 sur le cycle menstruel.

Une étude américaine, conduite par Alison Edelman, professeure d’obstétrique et de gynécologie à l’Oregon Health & Science University, vient le confirmer : il n’y a pas de « changement cliniquement significatif dans la durée du cycle menstruel associé à la vaccination contre le Covid-19 ».

Pour arriver à cette conclusion, près de 4000 personnes, vaccinées et non vaccinées, ont participé :

« Nous avons inclus des personnes résidant aux États-Unis âgées entre 18 et 45 ans, avec un cycle d’une durée normale (entre 24 et 38 jours) pendant trois cycles consécutifs avant la première dose de vaccin, suivis par des cycles avec la dose de vaccin (du quatrième au sixième cycle), ou pour les personnes non-vaccinées, pendant six cycles pendant une période de temps similaire. »

Si changement il y a, il est finalement peu important pour les personnes vaccinées : la durée des règles reste inchangée, cependant on note un léger décalage dans le cycle menstruel, qui se retrouve rallongé de moins d’un jour.

Des changements minimes et sans conséquences assure Alison Edelman dans Today :

« C’est très rassurant. À long terme, on ne voit rien qui puisse empêcher quelqu’un de se faire vacciner. Cela donne simplement plus d’information sur ce à quoi on doit s’attendre. Maintenant on peut dire aux personnes qu’elles pourront avoir un léger changement dans la durée de leur cycle menstruel. »