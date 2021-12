Le vaccin contre le Covid-19 ne perturbe pas les règles, selon l’Agence du médicament

L’ANSM fait régulièrement le point sur la surveillance des effets des vaccins contre le Covid-19, notamment en ce qui concerne les règles. Les résultats qui viennent d’être publiés se veulent rassurants sur les troubles observés.

On vous en parler en juin dernier, et les inquiétudes étaient palpables : fallait-il s’inquiéter ou non d’éventuelles perturbations du cycle menstruel après avoir reçu son injection de vaccin contre le Covid-19 ?

Des saignements hors règles ? Des flux plus abondants qu’à l’accoutumée ? Deux anthropologues américaines, Kate Clancy et Katherine Lee, avaient lancé un questionnaire en ligne pour récolter des données sur d’éventuels effets secondaires.

En août dernier, après avoir reçu plus de 140 000 retours d’expérience, les deux chercheuses ont fait savoir que, pour le moment, « il apparait que les changements dans le cycle menstruel semblaient de courte durée, le temps de quelques cycles. »

Mais sont-ils vraiment une conséquence de la vaccination ?

L’ANSM n’établit pas de « lien direct » entre vaccination et règles perturbées

En France, l’Agence nationale du médicament et des produits de santé vient de rendre ses conclusions après avoir examiné environ 4 000 cas de règles perturbées — 3 870 avec le vaccin Pfizer-BioNTech, 562 avec le Moderna.

Deux types d’effets ont été observés « aussi bien après la première injection, qu’après la deuxième injection » : « des saignements anormaux (les métrorragies, ménorragies) » et des « des retards de règles et aménorrhées ».

Comme avec les conclusions de Kate Clancy et Katherine Lee, ces troubles sont identifiés comme « non graves, de courte durée et spontanément résolutifs » et surtout, il est encore trop tôt pour attester qu’ils sont une conséquence du vaccin, insiste l’ANSM :

« Les données disponibles ne permettent pas de déterminer le lien direct entre le vaccin et la survenue de ces troubles du cycle menstruel. »

L’agence continuera à surveiller attentivement ces troubles.

Et vous, avez-vous observé des changements dans votre cycle après avoir été vaccinée ?

À lire aussi : Mes règles sont décalées pendant le confinement, c’est normal ?

Crédit photo : Gustavo Fring via Pexels