Vous aussi, vous vous demandez pourquoi la grippe est aussi violente cette année ?

Avec le Covid et la bronchiolite, on en avait presque oublié la bonne vieille grippe saisonnière. Avec beaucoup d’avance cet hiver, elle s’est invitée à la table de nos fêtes (ou vous a permis de louper l’interminable repas de Noël) et provoque une hausse des hospitalisations. Mais pourquoi est-elle aussi agressive cette année ? Voilà quelques éléments de réponse.

Depuis quelques semaines, elle n’est pas loin d’avoir supplanté le Covid-19 et la bronchiolite, qui pourtant sont bien présents cet hiver. Pour les fêtes de fin d’année, la grippe est partout et peut nous rétamer la tronche comme jamais en nous clouant au lit avec 39,5 de fièvre.

Alors que le pic de consultations médicales pour des syndromes grippaux apparaissait ces dernières années plutôt entre fin janvier et début mars, décembre 2022 marque un changement complet qui a pris tout le monde de court et touche encore plus durement les personnes fragiles. Selon les données de Santé Publique France, on compte +118 % d’hospitalisations et +84 % de passages aux urgences en ce début de semaine. Avec un système hospitalier déjà sous tension, ainsi qu’une grève des médecins libéraux depuis ce lundi 26 décembre, les services d’urgence sont touchés de plein fouet.

Les raisons d’une grippe aussi virulente

Alors à quoi est due cette épidémie de grippe particulièrement virulente et surtout très en avance ? Des températures basses, voire très basses, des lieux fermés, moins aérés, un masque peu porté dans les endroits clos… et voilà une combinaison qui donne des conditions idéales pour la transmission d’une infection virale, énoncent plusieurs spécialistes.

En outre, la présence du Covid-19 ces deux derniers hivers n’est pas du tout étrangère au fait que la grippe soit très en forme cette année. Intégrés à Noël dernier puis largement délaissés cette année, les gestes barrières auraient peut-être pu nous éviter cette vague de grippe s’il y avait eu un peu moins de relâchement de ce côté. C’est ce qu’estime auprès de CNews Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, et qui ajoute : « Cette année, on a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que quand le virus arrive, il circule plus vite. L’épidémie est plus précoce cette année. »

La vaccination contre la grippe saisonnière dure jusqu’au 31 janvier 2023. Il n’est pas trop tard pour se protéger en se faisant vacciner dès maintenant (et tous les ans, si on le souhaite). Vous pouvez acheter le vaccin contre la grippe saisonnière sans prescription en pharmacie et recevoir l’injection chez votre médecin.

À lire aussi : Oui, le masque est chiant, et oui, on va continuer à le porter. Voici pourquoi.