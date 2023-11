Aurore Bergé annonce la création d’un « congé familial »

La ministre des Solidarités et des Familles souhaite créer ce nouveau congé pour « lever les obstacles tout au long du projet familial ». Il devrait être mis en place en 2025.

En juillet dernier, elle avait déjà annoncé l’instauration d’un congé parental raccourci mais mieux rémunéré, ce qui avait laissé perplexe. Cette fois-ci, Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, a annoncé mercredi 8 novembre dans L’Express, la création, en 2025, d’un « congé familial ».

Ce « nouveau droit » pour les familles est créé afin que les jeunes parents puissent s’arrêter de travailler pour garder leur nouveau-né, tout en étant « mieux indemnisés », assure Aurore Bergé.

Un congé qui co-existerait avec les congés maternité et paternité

Ce nouveau congé existerait en plus des congés maternité et paternité déjà existants, et pourrait potentiellement cohabiter avec congé parental actuel. « Après le congé maternité et le congé paternité, les parents auront droit chacun à un congé familial, qu’ils pourront prendre en même temps ou l’un après l’autre, à temps plein ou à temps partiel », a expliqué la ministre, en ajoutant que ce droit concernerait aussi bien les naissances que les adoptions.

Avec cette mesure, elle promet aux parents d’avoir « enfin les conditions matérielles et financières pour pouvoir s’arrêter et s’occuper de leur bébé dans ses premiers mois, s’ils le souhaitent ».

Si la durée du congé familial n’a pas encore été précisée, Aurore Bergé assure que sa rémunération serait plus élevée que celle du congé parental actuel « pour garantir aux classes moyennes d’y avoir accès ». Une manière pour elle de « lever les obstacles tout au long du projet familial ». Pour rappel, le congé parental est indemnisé de 429 euros par mois.

