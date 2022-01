Même les collants les plus fins deviennent assez chauds pour l’hiver grâce à cette astuce TikTok

Vous renoncez aux collants fins l’hiver à cause du froid, ou prenez le risque de vous les peler au nom du style ? Repéré sur TikTok, ce hack change la donne !

Ah, le collant. Cet accessoire mode si clivant — à cause de sa finesse si prompte à s’effiler, et qui en fait une pièce rarement chaude.

Pour continuer à porter des jupes ou des shorts même dans le froid hivernal, certaines personnes doivent parfois abandonner leurs modèles de bas préférés pour les remplacer par d’autres plus épais.

Mais sur TikTok, la modeuse @kristinakacheeva vient de partager une astuce particulièrement pratique permettant de porter tous les collants, même les plus fins, été comme hiver !

Comment porter un collant fin en hiver

Il suffit de glisser une paire de collants thermiques (un legging en matière technique ou un collant fourré) de la couleur de sa carnation sous les collants fins qu’on souhaite arborer fièrement.

Car c’est bien connu, les collants « couleur chair » ont beau revendiquer un effet seconde peau, c’est rarement réussi, même quand on a la chance de trouver une teinte censée se rapprocher de celle de son véritable épiderme. Mais l’aspect artificiel des collants chair devient soudainement beaucoup plus réaliste et appréciable sous un collant fin et/ou à motifs fantaisie, comme le sait bien la première dame des États-Unis, Jill Biden.

Si en plus on choisit cette première couche en version fourrée ou en matière technique, c’est le chaleureux jackpot ! On peut aussi décliner l’idée en créant des effets de superposition à sa sauce : une paire thermique colorée sous des collants fantaisie (les imprimés sixties sont particulièrement à la mode), par exemple. Vous avez l’embarras du choix !

3 paires de collants thermiques pour se réchauffer ni vu ni connu

Collants thermiques opaques — Jeporza — 18,99€.

Collants thermiques fourrés effet voile — Owsen — 7,43€.

Collants thermiques fourrés en polaire effet translucide — Mhomrs — 9,15€.

À lire aussi : Contre les collants qui filent et polluent à tout va, ces marques créent des modèles plus écolo

Crédit photo de Une : TikTok @kristinakacheeva