Ce hack TikTok permet d’adapter les collants polaires thermiques aux carnations foncées

Loin d’être une nouveauté, les collants thermiques envahissent TikTok mais ne vont pas à toutes les carnations. Heureusement, certaines modeuses ont trouvé une parade encore plus chaude que peuvent adopter les peaux les plus foncées.

L’hiver a beau avoir officiellement commencé, certaines irréductibles de la jupe et/ou du short vont peut-être continuer à vouloir en porter, au risque de se les cailler. Si vous trainez beaucoup sur TikTok, vous avez probablement croisé une vidéo vantant les mérites des collants thermiques. Loin d’être une nouveauté, il s’agit de collants fourrés de polaire côté intérieur, avec à l’extérieur un effet de voile noir sur fond beige.

Partout sur TikTok, les collants polaires ne vont pas à toutes les carnations

Or, si cela peut ressembler à une couleur chair ou nude pour les personnes aux carnations les plus claires, c’est loin d’être le cas pour les plus foncées.

L’astuce pour adapter des collants thermiques aux carnations les plus foncées

Mais certaines modeuses ont déjà trouvé une parade au manque criant d’inclusion dans les teintes de collants thermiques. Et l’astuce s’avère encore plus chaude !

Il suffit d’enfiler une paire de collants en polaire avec ou sans effet voile, puis d’ajouter une paire de collants de ballerine s’approchant au mieux de sa véritable carnation, et de mettre par-dessus une dernière paire de collants voile noir. Alors oui, ça fait beaucoup de couches à enfiler (et à enlever pour chaque passage aux toilettes), mais c’est toujours bon à savoir si l’envie vous prend de porter une jupe ou un short par temps froid.

On notera au passage que l’intérêt soudain de TikTok pour les collants polaires alors que ça existe depuis plusieurs décennies n’a rien d’un hasard. En réalité, il s’agissait surtout d’un nouveau terrain de jeu pour le dropshipping. Achetés en gros quelques sous par des entrepreneurs véreux, ils étaient revendus plus d’une dizaine d’euros à des personnes plus ou moins crédules en ligne. Jusqu’à ce qu’ils buzzent sur TikTok, on trouvait facilement ce genre de collants polaires dans les boutiques de sous-vêtements classiques, comme Calzedonia par exemple (désormais, ils sont souvent en rupture de stock).

Mais un autre hack permet d’éviter le dropshipping en ligne et les ruptures de stock en boutiques physiques traditionnelles, à savoir : les collants de patinage artistique ! On les trouve dans des boutiques de sport comme Decathlon, et ils s’avèrent aussi très chaud et épais. Il suffit de les enfiler sous une paire de collants voile, et le tour est joué !

Crédit photo de Une : Captures d’écran TikToK.