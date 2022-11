Privée d’accès aux toilettes et victime de racisme, une ancienne femme de ménage de Jeff Bezos porte plainte

Une plainte contre le milliardaire Jeff Bezos a été déposée par une ancienne employée. Elle pointe des comportements racistes à l’égard de plusieurs autres salariées mais aussi des conditions de travail qui mettent en péril leur sécurité.

Plusieurs enquêtes avaient déjà montré les conditions de travail déplorables et dangereuses des employés d’Amazon, aux États-Unis, mais aussi bien sûr en France.

Mais Jeff Bezos maltraiterait aussi les personnes qui entretiennent sa maison, selon une plainte déposée aux États-Unis par une femme de ménage. Mercedes Wedaa accuse le patron d’Amazon de soumettre ses employés à des conditions de travail dangereuses et insalubres.

Les poursuites engagées par Mercedes Wedaa évoquent aussi des discriminations racistes à l’égard du personnel d’origine hispanique. De plus, une des personnes en charge de l’intendance aurait été « agressive et abusive » à l’égard de Mercedes Wedaa, qui aurait été « moquée et ridiculisée ».

La consigne de « ne pas se faire remarquer »

Mercedes Wedaa a été engagée en 2019 en tant que coordinatrice domestique dans l’une des propriétés du milliardaire. Elle affirme avoir reçu la consigne de « travailler pour une famille sans se faire remarquer ». La plainte parle en outre de journées de 10 à 14 heures de travail.

La plainte détaille l’absence de sanitaires accessible, forçant les femmes de ménage à user d’un subterfuge pour simplement faire une pause et se rendre aux toilettes : « Pendant 18 mois, pour utiliser les sanitaires, la plaignante et les autres employées de ménage ont été obligées de passer par la fenêtre de la buanderie pour sortir, et ensuite de courir sur le sentier qui longe le local technique, de le traverser et de descendre jusqu’aux toilettes. Elles étaient utilisées par les hommes et par les femmes, par exemple les employés de terrain. »

Cela n’aurait pas été sans conséquences pour leur santé puisque, toujours selon la plainte, les employées auraient régulièrement développé des infections urinaires. Difficile de ne pas penser aux révélations sur les conditions de travail des employés travaillant dans les entrepôts d’Amazon, contraints d’uriner à leur poste dans des bouteilles, car privés de pause ne serait-ce que pour cinq minutes.

Les accusations de Mercedes Weeda sont contestées par les avocats de Jeff Bezos.

Crédit photo : Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center, Public domain, via Wikimedia Commons