Comment faire pousser ses ongles plus vite ?

— Publié le 26 août 2019

Avoir de beaux ongles longs n’est pas donné à tout le monde. J’avoue que moi-même, j’ai du mal à les laisser pousser plus d’une semaine parce qu’en poussant, ils ont tendance à devenir tout mous et cassants.

S’il n’existe pas de formule magique pour faire pousser ses ongles en quelques jours seulement, il n’est pas si difficile d’appliquer ces quelques conseils pour améliorer leur pousse et leur aspect sur le long terme !

Pour faire pousser ses ongles, mieux vaut éviter de les ronger

Je sais, ça paraît évident, mais ronger tes ongles toutes les deux heures ne va certainement pas les aider à pousser plus vite et plus forts.

Pour avoir essayé les vernis qui permettent d’éviter de se ronger les ongles, je peux te dire que c’est vraiment dégueulasse et pas franchement efficace sur le long terme.

Je te conseillerais plutôt de penser à toutes les bactéries qui se sont coincées sous tes ongles depuis ton réveil, souvent ça me calme.

Quoi qu’il en soit, la pousse des ongles reste un processus lent, donc le mot d’ordre sera la PATIENCE.

Chouchouter ses ongles pour mieux les faire pousser

Si la crème pour les mains n’est pas ton truc parce que ça colle et que ça empêche de faire des choses de ses mains pendant de longues minutes, je te conseille les huiles pour les ongles.

L’effet gras est toujours là, certes, mais je trouve ça plutôt agréable à appliquer. Personnellement, je le fais le soir, après avoir fait ma routine de soin du visage, juste avant de me coucher.

J’ai l’huile au miel de Manucurist, mais il en existe des tonnes qui sont similaires. Ça fait briller les ongles, ça favorise la croissance, et ça permet aussi d’adoucir les petites peaux sèches autour des ongles.

Sur le long terme, nourrir tes ongles permettra de renforcer leur kératine, et ils deviendront de moins en moins fragiles et propices à la casse et au dédoublement.

Huile au miel, Manucurist, 14€

Huile pour ongles et cuticules amande, The Body Shop, 10€

Faire pousser ses ongles en les limant

Tu vas penser que je suis zinzin, mais je t’assure que limer tes ongles les aidera à pousser. Le coupe-ongles, bien que fort pratique, est un peu traumatisant pour tes ongles puisqu’il fragilise ses différentes couches et favorise leur dédoublement.

Du coup, utiliser une lime pour les raccourcir quand tu en as besoin permettra de limiter la casse (littéralement) et de renforcer tes ongles dont les couches de kératine seront davantage soudées.

Faire pousser ses ongles en les laissant tranquilles

Si tu souhaites vraiment faire pousser tes ongles, évite autant que possible de les malmener en leur appliquant du vernis ou des faux-ongles.

Les produits chimiques contenus dans le gel ou le vernis ne feront que ralentir sa pousse, et les capsules des faux-ongles abîment la couche supérieure de l’ongle.

Je te conseille donc de les laisser tranquilles un maximum le temps qu’ils poussent et qu’ils se fortifient avant de leur faire subir à nouveau ce genre de prestations.

Privilégier certains aliments pour faire pousser ses ongles

Comme pour tes cheveux ou ta peau, certains aliments favorisent la pousse des ongles. Des nutriments comme l’acide folique, le fer et le zinc sont bons pour leur croissance.

Tu peux les retrouver dans des aliments tels que les légumineuses, les noix de cajou, ou encore le saumon.

Sinon, l’hydratation est bien évidemment cruciale pour faire pousser ses ongles, puisque comme pour n’importe quelle partie de ton corps, l’eau c’est la vie.

Il existe également des compléments alimentaires qui favorisent la croissance des ongles, de la même façon que certains aident à faire pousser les cheveux. Souvent, ce sont d’ailleurs les mêmes puisque les cheveux, comme les ongles, sont composés de kératine !

La biotine (vitamine B8) et l’acide folique se trouvent relativement facilement en pharmacie, souvent alliés à d’autres actifs qui aident les ongles à pousser.

N’oublie pas cependant que faire pousser ses ongles ne se fera pas en quelques jours, alors il te faudra être patiente et persévérante si tu veux obtenir de bons résultats !

Et partage tes conseils en commentaires pour faire pousser ses ongles plus vite !

