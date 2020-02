— Publié le 26 août 2019

Que ce soit sur Twitter, Instagram, Pinterest ou Facebook, je vois passer des tonnes d’« astuces beauté » tous les jours. Certaines ont changé ma vie, comme celle qui permet de faire tenir le fond de teint sous les lunettes.

D’autres font frémir mon épiderme rien que d’y penser. Il est temps pour moi de démêler le vrai du faux.

Les pires « astuces beauté » qui t’ont été conseillées

Je suis tombée récemment sur un thread Reddit qui répondait à la question suivante :

Quelles sont les supposées « astuces beauté » que vous avez essayées et qui ont fait plus de mal que de bien ?

Je me suis reconnue dans bon nombre des réponses, aussi surprenant que ça puisse paraître. Eh oui, comme quoi, on ne naît pas rédactrice beauté, on le devient !

Je t’invite à aller lire ce thread et en attendant, je t’ai sélectionné 7 réponses qui correspondent à 7 astuces que tu ne devrais JAMAIS appliquer.

Pire astuce beauté : utiliser de la laque pour fixer son maquillage, mauvaise idée

« Au lycée, j’utilisais de la laque sur mon visage, POURQUOI ? »

Alors effectivement : POURQUOI ???

Guys, ne faites pas ça, vraiment. La laque c’est déjà hardcore pour les cheveux, mais alors pour le visage ? Entre l’alcool, les plastiques et le parfum qu’elles contiennent, c’est l’irritation assurée, et sur le long terme, tu risquerais d’étouffer ta peau complètement.

Si tu souhaites faire tenir ton maquillage plus longtemps, il existe des sprays fixateurs de maquillage faits exprès pour ça. Alors fais le bon choix mon enfant, je t’en supplie !

Pire astuce beauté : se brosser les dents au charbon détruit l’émail

L’année dernière, j’ai vu passer des tonnes de publicités pour de la poudre de charbon actif censée blanchir les dents. Là encore : mauvaise idée, comme dirait Orelsan.

Une des utilisatrices de Reddit a évoqué ce sujet dans le thread des pires astuces beautés :

« Se brosser les dents avec du charbon actif est très dangereux pour les dents. J’ai arrêté de le faire dès que je m’en suis rendu compte. »

Eh oui Jamy ! Le charbon peut abîmer l’émail de tes dents. Or, c’est lui qui les protège, et sa destruction est irréversible. Alors certes, du coup t’as les dents blanches, mais tu chopes des caries 23 fois plus vite.

Pire astuce beauté : ne METS PAS du dentifrice sur tes boutons d’acné

Plusieurs utilisatrices Reddit ont rappelé que le dentifrice était tout sauf une bonne idée pour faire sécher les boutons d’acné. L’une d’entre elles en a d’ailleurs fait les frais…

« J’ai fini avec un trou de peau brûlée entre les sourcils qui était tellement plus voyant et qui a mis tellement plus longtemps à partir que le bouton dont je voulais me débarrasser ! »

J’en connais une qui n’a pas lu l’article de Manu qui explique pourquoi c’est très mauvais pour la peau !

Pire astuce beauté : s’exfolier au bicarbonate de soude et risquer la pire irritation du siècle

Le bicarbonate de soude est certes pratique pour plein de trucs, mais l’utiliser comme exfoliant peut avoir des conséquences catastrophiques pour ta peau.

En raison de son pH élevé, il détruit le film hydrolipidique qui protège la peau, ainsi que les bonnes bactéries qui sont présentes à sa surface.

C’est quand même balo, puisque ça laisse le champ libre aux mauvaises bactéries, celles qui causent des petites inflammations qui se transforment en boutons.

Par ailleurs, la friction du bicarbonate de soude sur la peau peut engendrer d’importantes irritations, qui ne seront qu’aggravées par l’absence du film hydrolipidique (tu me suis ?).

Donc le bicarbonate de soude en gommage, tu OUBLIES.

Pire astuce beauté : l’huile de coco comme crème hydratante, et puis quoi encore ?

Ça fait quelques années que l’huile de coco est placée sur un piédestal parce qu’elle fait à peu près tout. Pour la plupart des choses, je suis d’accord.

Elle démaquille très bien, oui. Elle fait du bien aux cheveux, oui.

Mais l’utiliser telle quelle sur le visage à la place d’une crème hydratante, sans la rincer, ce n’est pas toujours la meilleure chose à faire.

Attention, je ne dis pas que c’est dangereux pour la peau, car pour de nombreuses personnes, cet usage conviendra parfaitement et donnera même de plutôt bons résultats.

Il faut savoir cependant que l’huile de coco est très comédogène, ça veut dire qu’elle obstrue facilement les pores.

L’appliquer sur le visage en guise de crème de jour pose donc deux problèmes. Le premier, c’est qu’une huile n’apportera jamais d’hydratation en tant que telle, donc ça n’empêchera pas ta peau d’être déshydratée.

Le second, c’est qu’elle pourrait provoquer tout un tas de boutons, points noirs ou irrégularités de la peau que tu souhaitais justement éviter en utilisant l’huile de coco comme soin.

Je te conseille donc des huiles plus adaptées au visage comme l’huile de jojoba ou l’huile de noisette. Et si tu te démaquilles à l’huile de coco, n’oublies pas de bien la rincer et de nettoyer ton visage après !

Pire astuce beauté : l’huile essentielle d’arbre à thé pure sur les boutons

La réponse suivante présente dans le thread des pires astuces beauté m’a également beaucoup parlé :

« L’huile essentielle d’arbre à thé pure, directement appliquée sur l’acné. Inflammation, douleur, brûlures, et encore plus d’acné. »

Ahhh si tu savais comme je compatis. J’ai moi aussi longtemps utilisé l’huile essentielle d’arbre à thé pure sur mes boutons.

Comme la plupart des huiles essentielles, il est essentiel (lol) de la diluer dans une huile végétale avant un usage externe. Ça évitera à ton bouton de cramer intégralement et de persister sur ton visage pendant deux semaines en y laissant une méchante cicatrice !

Pires astuces beauté : du gel douche comme mousse à raser, irritation assurée

Sous la question Reddit qui concerne les pires astuces beauté, beaucoup d’utilisatrices évoquent toutes sortes de produits utilisés en substitution de mousse à raser.

Et si l’on en croit leurs réponses, ça n’a pas bien fini.

Pour ma part, j’ai longtemps utilisé un simple gel douche pour me raser les jambes. Parfois, ça passait. Mais plus d’une fois, je me suis retrouvée avec de grandes bandes de peau irritée par les lames du rasoir.

Le gel douche n’est pas une substance assez riche et épaisse pour permettre à celui-ci de glisser sur ta peau sans la râper complètement.

Je te conseillerais par contre l’après-shampoing qui fonctionne à merveille et qui t’évitera les pires brûlures.

Est-ce que toi aussi, tu as essayé des « astuces beauté » trouvées sur Internet ou conseillées par tes potes, et instantanément regretté ?

