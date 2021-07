Les films et séries qui débarquent sur Netflix en août 2021

Sortir ? Dormir ? On veut pas vous empêcher de vivre votre meilleure vie, mais avec la quatrième vague qui s’annonce, c’est aussi le moment de choisir ce que vous allez bien pouvoir binge-watcher en cas de galère…

Netflix et ses milliers de contenus, ça vous connaît. Mais il n’est pas si facile de savoir quoi regarder quand on est allongée dans la moiteur de l’été et qu’on a la goutte qui coule entre les omoplates. Voici un petit guide – avec quelques guilty pleasures dans le tas parce qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien, ma bonne dame – des nouveautés qui débarquent en août 2021 sur la plateforme géante de streaming.

Les films qui arrivent sur Netflix en août 2021

The Kissing Booth 3, le 11 août 2021

Peu de films auront eu un si bon timing estival : dernier volet d’une saga légère et divertissante (au point parfois d’en devenir concon), The Kissing Booth 3 tire le rideau sur les aventures d’Elle, déchirée entre son meilleur ami d’enfance et son petit ami beau gosse un poil toxique. Villas de rêve, gens bronzés et faux problèmes (vais-je choisir Machin ou Bidule ??! Harvard ou Berkley ??! Omg ?!!?) : bref, le cocktail ultra-sucré idéal pour savourer l’été.

Réalisé par Vince Marcello, avec Joey King, Jacob Elordi, Joel Coutney…

Beckett, le 13 août 2021

John David Washington, vu dans Tenet et Malcom & Marie, joue ici un touriste américain coincé en Grèce où les choses commencent à chauffer pour lui. Alors il tente de s’enfuir. Un genre de film qui fait toujours son effet, quand on est pour sa part allongée sur le sofa à regarder le héros courir.

Réalisé par Ferdinando Cito Filomarino, avec John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook…

Vivo, le 6 août 2021

Un singe kinkajou se paye un aller La Havane-Miami pour remettre une chanson d’amour au nom d’un vieil ami. Mignonnitude et dépaysement.

Réalisé par Kirk DeMicco et Brandon Jeffords, avec Lin-Manuel Miranda,Ynairaly Simo, Zoe Saldana, Juan de Marcos González, Gloria Estefan…

Sweet Girl, le 20 août 2021

Jason Momoa, le fameux Khal Drogo de Game of Thrones, se la joue héros d’action et cherche à venger la mort de sa femme en traquant ses assassins. Bon courage à lui.

Réalisé par Brian Andrew Mendoza, avec Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo…

Pray Away : Désirs martyrisés, le 3 août 2021

Les thérapies de conversion font toujours des ravages physiques et psychologiques chez les personnes LGBTI+. Ce documentaire démontre comment.

Mais aussi…

Journal d’une aventure new-yorkaise, le 18 août 2021

Ocean’s 8, le 15 août 2021

Bienvenue Chez les Loud : Le Film, le 20 août 2021

Il est trop bien, le 27 août 2021

Les séries qui arrivent sur Netflix en août 2021

The Chair, le 20 août 2021

Après Game of Thrones, on s’attendait à une certaine violence dans la prochaine œuvre de Weiss et Benioff ; il semble qu’ils se soient plutôt tournés vers le talent de Sandra Oh. Elle interprète ici la directrice du département d’anglais d’une prestigieuse université nommée au même moment qu’un gros scandale s’abat sur l’honorable institution. La parfaite illustration de la falaise de verre : on nomme une femme à un poste important dans une entreprise condamnée, et quand elle échoue, tout le monde dit : « Vous voyez bien qu’elles sont incapables, ces gonzesses ! » .

Créée par Amanda Peet et Annie Wyman, avec Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor…

Good Girls, saison 4, le 31 août 2021

Beth, Ruby et Annie, trois héroïnes en galère entre la mafia et le FBI dans une dernière saison haute en couleur.

Créée par Jenna Bans, avec Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman…

Mais aussi…

Downton Abbey, l’intégrale, le 15 août 2021

Clickbait, le 25 août 2021

Open Your Eyes, le 25 août 2021

L’Étincelle du bonheur avec Marie Kondo, le 31 août 2021

En cuisine avec Paris Hilton, le 4 août 2021

Crédit photo à la une : Marcos Cruz/Netflix