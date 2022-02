Sex-symbol taillé pour Hollywood, Channing Tatum a failli refuser de jouer dans le dernier volet de Magic Mike à cause des efforts nécessaires pour afficher le corps de stripteaseur lié au rôle.

Channing Tatum fait figure de sex-symbol à Hollywood depuis des décennies maintenant. Mais s’il a disparu des écrans durant ces quatre dernières années, c’est en partie parce qu’il ne supporte plus les efforts nécessaires, mais malsains selon lui, pour afficher un tel physique.

L’acteur Channing Tatum parle de la pression du corps parfait selon Hollywood sur le plateau de The Kelly Clarkson Show. © Capture d’écran YouTube.

Channing Tatum « arrive à peine » à entretenir le physique du métier

L’acteur de 41 ans vient de l’expliquer dans l’émission The Kelly Clarkson Show, publiée le 17 février 2022 sur YouTube :

« C’est dur. Garder cette forme, même quand on fait du sport ? Ce n’est pas naturel. […] Je ne sais vraiment pas comment les gens qui travaillent à plein temps arrivent à rester en forme, parce que c’est mon travail et j’y arrive à peine. »

Pour endosser certains de ses rôles où il apparaît dénudé, Channing Tatum suit une hygiène de vie drastique, poursuit-il auprès de la chanteuse : il suit deux entraînements par jour et mange à heure fixe des aliments précis. Tout ça pour correspondre à un idéal de corps masculin que l’acteur estime si délétère qu’il a profondément hésité avant d’accepter de participer au troisième volet de la saga Magic Mike.

Toujours auprès de Kelly Clarkson, Channing Tatum assène ainsi :

« On doit s’affamer. Je ne pense pas que ce soit sain d’être aussi mince. »

La pression d’être un sex-symbol masculin à Hollywood

D’autres acteurs se sont déjà exprimés sur la pression qui pèse sur leur corps exercé par la machine hollywoodienne afin de faire davantage de recettes, comme Sam Claflin ou Will Smith. À force, leur plastique ultra-travaillée affichée sur grand écran finit par troubler la perception du grand public. Au point que l’apparence de Zac Efron aujourd’hui puisse être abusivement considérée comme un dad bod par certaines personnes, par exemple.

Même si je veux bien appeler Channing Tatum « sexy daddy », la date de sortie de Magic Mike’s Last Dance n’a pas encore été précisée. En attendant, l’artiste fait en ce moment la promo de deux autres projets où il ne devrait pas être trop dénudé a priori : une comédie en forme de road-trip Dog (dont il est le co-réalisateur avec Reid Carolin) et un blockbuster d’action Le Secret de la cité perdue (de Aaron et Adam Nee, avec Sandra Bullock et Daniel Radcliffe).

Channing Tatum photographed by Inez & Vinoodh for VMAN Magazine pic.twitter.com/aEDxXKtWZh — Film Updates (@FilmUpdates) February 12, 2022 Channing Tatum vient de poser dénudé pour le magazine VMan sorti en février 2022.

Bien gaulé ou non, on espère bientôt le voir dans le rôle de Slater King, un philanthrope magnat de la technologie, dans le thriller féministe réalisé par sa compagne Zoë Kravitz, Pussy Island.

À lire aussi : Pourquoi le style des couples improbables me fascine (et me fait… croire en l’amour)

Crédit photo de Une : capture d’écran YouTube The Kelly Clarkson Show.