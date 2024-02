50 Nuances de Grey : Jamie Dornan révèle qu’il s’est caché par honte du film

Fifty Shades of Grey a beau avoir ramené gloire et richesse à Jamie Dornan, l’acteur irlandais n’est pas tendre avec la franchise érotique. L’acteur irlandais a récemment confié que le film était un pur objet commercial qui lui avait valu des critiques tellement acerbes qu’il en était venu à se réfugier à la campagne, loin du monde extérieur.

Les souvenirs que Jamie Dornan garde de Cinquantes Nuances de Grey sont loin d’être une partie de plaisir. Devenu célèbre à l’échelle mondiale grâce à son rôle de Christian Grey dans l’adaptation au cinéma de la saga littéraire érotique signée EL James, l’acteur irlandais n’y est pas allé de main morte pour critiquer le film. Il est allé jusqu’à confier que, rongé par la honte, il s’était caché au moment de la sortie du premier volet.

« Je me suis isolé du monde extérieur »

Dans une interview pour la radio BBC 4 publiée le 28 janvier dernier, Jamie Dornan est revenu dix ans en arrière. En 2015, Cinquante Nuances de Grey débarquait dans les salles obscures, tandis que Dornan était à l’affiche de la série The Fall depuis 2013. L’acteur a évoqué les critiques ambivalentes qu’il recevait à l’époque : The Fall était saluée par la critique, tandis que son film érotique était la cible des moqueries les plus cruelles. Dornan a alors confessé :

« Je pense que je me suis caché. J’étais encore dans le tourbillon de critiques positives reçues pour ‘The Fall’ qui a été nominé aux BAFTA et a propulsé ma carrière… pour finalement être ridiculisé. Sam et Aaron Taylor-Johnson [acteur britannique et son épouse, n.d.l.r] m’ont prêté leur maison de campagne et je m’y suis réfugié, pour m’isoler du monde extérieur. »

Cinquante nuances de grey

Jamie Dornan trouvait Cinquante Nuances de Grey ridicule, mais a continué pour l’argent

Dans la suite de l’interview, Jamie Dornan ne s’est pas opposé aux critiques adressées au film. Au contraire, il a expliqué que les deuxièmes et troisièmes volets de Cinquante Nuance de Grey étaient selon lui de purs objets commerciaux, dénués de tout intérêt artistique de sa part :

« Le premier volet a rapporté tellement d’argent que… les deuxième et troisième films ont obtenu le feu vert de la production du jour au lendemain. C’était assez étrange parce que je souffrais déjà du ridicule du premier film mais je me suis engagé à en faire deux autres, sachant que les critiques seraient encore pire. »

Même si le mépris que Jamie Dornan affiche envers Fifty Shades of Grey a de quoi faire de la peine aux fans de la saga littéraire et cinématographique, voici de quoi les consoler. Adepte de l’esprit de contradiction, l’acteur a finalement confié malgré toutes ses critiques, qu’il « n’avait aucun regret pour quoi que ce soit. » Comme quoi, l’argent n’a pas d’odeur.

