C’est le film qui l’a révélé au grand public : en 2015, quand le sort le premier volet de la saga érotico-comico-cringeante Cinquante nuances de Grey, personne ne connaît Dakota Johnson.

En quelques années, elle est devenue incontournable, se frottant au cinéma indé avec le réalisateur Luca Guadagnino avec qui elle a tourné les remakes de Suspiria et A Bigger Splash.

Dans un long entretien avec Vanity Fair, l’actrice revient sur le rôle d’ingénue qui a fait décoller sa carrière, celui d’Anastasia Steele, face au ténébreux et problématique Christian Grey.

« Je suis quelqu’un de sexuel et quand je m’intéresse à quelque chose, je veux tout apprendre dessus. Voilà pourquoi j’ai fait ces gros films où il fallait être à poil. J’avais signé pour faire une version très différente du film que nous avons fini par faire. »

En cause, la production, mais aussi l’autrice du best-seller, E.L. James, très présente pendant la réalisation du premier film avec Sam Taylor-Wood aux commandes. « Il y a des parties des bouquins qui ne fonctionnaient pas dans un film, comme le monologue intérieur, qui était incroyablement gnangnan. Ça ne marchait pas de le dire tout haut. Il fallait toujours se battre. Toujours. »

Au-delà de ces perpétuelles négociations, Dakota Johnson raconte des conditions de tournage chaotiques :

« On faisait les prises du film qu’Erika (le prénom d’E. L. James) voulait faire, et ensuite on faisait les prises du film que l’on voulait faire. La veille, je réécrivais les scènes avec l’ancien dialogue pour ajouter une ligne par-ci par-là. C’était le bordel en permanence. »