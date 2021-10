Des années après Fifty Shades, Jamie Dornan « paie toujours le prix » d’avoir incarné l’odieux Christian Grey

L’acteur star de Fifty Shades of Grey savait très bien dans quoi il mettait les pieds quand il a accepté le rôle de Christian dans la trilogie navrante adaptée d’E. L. James. Ce qui ne l’empêche pas de toujours subir les conséquences d’un tel rôle.

On connait Jamie Dornan comme le très beau mais toxique et abusif Christian Grey.

Ce qu’on sait peu, du moins dans notre France natale, c’est ce que l’acteur de 39 ans a fait avant — et ce qu’il fera après.

Dans un long entretien au magazine GQ, Jamie Dornan, aux antipodes de son personnage de Christian Grey, se livre sur le décès de ses deux parents, sur son amour pour sa femme et ses trois filles, et sur une carrière encore bien teintée de l’expérience Fifty Shades of Grey.

Jamie Dornan ne regrette pas ses choix de carrière

Avant le rôle qui a fait exploser sa renommée, Jamie Dornan était déjà un acteur bien en place.

Né en Irlande, l’acteur migre ensuite rapidement en Angleterre où il connait rapidement une carrière de mannequin, ce qui lui déplait positivement.

Mal à l’aise avec le fait d’être pris en photo, le comédien ment même, lors de dates avec des femmes dans des pubs, en arguant qu’il est paysagiste, pour ne pas avouer qu’il est payé à être beau gosse en photo.

Ensuite, sa carrière à la télévision démarre, surtout grâce à la série The Fall, diffusée sur la BBC, pour laquelle il se fait applaudir par les médias et autres festivals.

Mais c’est bien sûr en 2015 qu’il acquiert une popularité mondiale en jouant Christian Grey, dans le premier film de la trilogie cinématographique adaptée des romances érotiques de l’écrivaine E. L. James.

Des films résolument mauvais répandant des idées profondément toxiques et régressives, mais dont le succès planétaire a été colossal, propulsant l’acteur au rang de superstar.

Seulement voilà, avec le succès est aussi venue la critique. L’acteur explique :

« Je savais dans quoi je m’engageais. C’est pour ça que j’ai mis du temps à accepter le film. […] Sur ce projet, je savais que des tonnes de gens allaient détester — vraiment détester — ce film avant même de l’avoir vu. Pourquoi ? Parce qu’une majorité de gens ont détesté les livres. Je ne nie pas que ces livres ont été très importants pour des millions de gens, ce que je dis simplement c’est qu’en adaptant des livres très décriés, tu ne fais pas des films encensés. »

Jamie savait donc dans quoi il mettait les pieds en acceptant un tel rôle. Toutefois, il ne se sentait pas de refuser car c’était une énorme opportunité, tant financière que d’un point de vue de la visibilité.

Et aujourd’hui il ne regrette pas son choix.

« Ça n’a fait aucun mal à mal carrière d’accepter un rôle dans une saga qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office. Et il n’y a pas de honte à dire que ça a transformé ma vie et celle de ma famille. Je suis très reconnaissant qu’on m’ait choisi. »

Jamie Dornan, moqué par les médias

Il est vrai qu’on a tendance à enfermer les acteurs dans le rôle le plus marquant qu’on leur connait.

Mais il convient désormais de rendre à César ce qui appartient à César : en vrai, Jamie Dornan a beaucoup tourné, et a joué dans de belles productions.

Bientôt à l’affiche du prochain Kenneth Branagh, Belfast, il enchaine les rôles multiples.

Seulement, Fifty Shades le suit toujours comme son ombre :

« Que je joue dans Anthropoid, Belfast ou d’autres films, les titres dans la presse sont toujours “C’est la meilleure chose qu’il ait faite depuis Fifty Shades”. Comme si j’avais encore besoin de prouver quelque chose. Je paie encore pour ce choix, car on me ramène toujours à lui. Qu’il en soit ainsi. »

Régulièrement moqué par la presse ou Internet pour le rôle de Christian Grey, l’acteur ne se démoralise toutefois pas et continue de tracer sa route en faisant fi du qu’en dira t-on.

Et il a bien raison car en étant bientôt à l’affiche d’un film très attendu qui devrait être couvé d’un meilleur œil par les critiques, il s’impose comme l’un des visages de l’espoir du cinéma irlandais et britannique ! Ce qui coupera bien un jour la chique à ses détracteurs.

