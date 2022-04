La reine d’Angleterre a le droit à sa Barbie, shut up and take my money

À l’occasion de son jubilé de platine, une Barbie® à l’effigie de la queen des queens a été dévoilée. Bien évidemment, on la veut.

Ce n’est pas tous les jours qu’on fête ses 70 ans de règne. Pour marquer le coup, Barbie ® a sorti le grand jeu et a mis en vente, pour la modique somme de $75.00 — environ 90 €, une poupée « Reine Elisabeth » en édition limitée, issue de sa collection Hommage.

Une Barbie ® pour les gouverner tous

Vêtue d’une robe ivoire avec une écharpe bleue, d’une couronne royale représentant celle que la souveraine portait lors de son mariage, et de rubans roses et bleus inspirés de ceux que lui ont donnés son père George VI et son grand-père George V, cette Barbie est bien royale.

Présentée pile poil le jour de l’anniversaire de la reine, à l’occasion de son 96 ans, cette Barbie célèbre « le plus long monarque au pouvoir de l’histoire britannique, Sa Majesté la reine Elizabeth II, dont le règne extraordinaire l’a vue mener avec un dévouement incommensurable au devoir et une vie de service », peut-on lire sur le site de Mattel.

On avait déjà eu le droit à une photo de la Reine, postée sur les réseaux sociaux de Buckingham pour son anniversaire, où on pouvait la voir entourée de deux poneys blancs, elle qui est plus habituée à poser avec ses célèbres corgis.

Décidément, cette journée est extraordinaire.

À lire aussi : Arrêtez tout : un préquel de The Crown pourrait voir le jour