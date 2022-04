Arrêtez tout : un préquel de The Crown pourrait voir le jour

Alors que l’avant-dernière saison de la série à succès n’est pas encore disponible, Netflix voit déjà plus loin.

OH.MY.GOD. Rien n’est encore officiellement confirmé, mais d’après le média Deadline, Netflix serait en train de faire les yeux doux à Left Bank, le producteur de The Crown, pour qu’il se motive à faire un prequel de sa série.

Un préquel de The Crown en discussion ?

Si les discussions aboutissent et que le projet se lance officiellement, on pourrait imaginer que la nouvelle série s’intéressera à la vie de la reine avant la Seconde Guerre mondiale, son adolescence, son enfance, bref toute son histoire avant d’être monarque.

Peut-être que les saisons pourraient encore être découpées en décennies, allant de sa toute petite enfance avec son père montant sur le trône, à sa rencontre avec le prince Philippe ?

Ou alors, quitte à taper dans le prequel, peut-être que les producteurs se pencheraient sur la tête couronnée d’une autre monarque, comme son ancêtre Victoria ? Cette dernière ayant eu l’un des règnes les plus longs de l’histoire mériterait bien une série aussi bien travaillée que The Crown.

Alors oui, je m’emballe sûrement (et alors), mais si on peut voir un préquel sur l’époque victorienne avec tous les costumes et les décors, je vote pour !

Bien évidemment, on vous tiendra au courant dès qu’on en saura un peu plus.

En attendant la nouvelle saison (qui arrivera bien un jour hein), je vais me remater tout The Crown, ça fera pas de mal !

À lire aussi : Il faudra patienter pour The Crown saison 5 : la nouvelle Elisabeth dévoile la (lointaine) date de sortie