La chanteuse Tinashe dit à J.K. Rowling de se la fermer et ça fait du bien

Ce qui devait arriver arriva : l’autrice de la saga Harry Potter J.K. Rowling a encore versé dans la transphobie sur Twitter. Pour la journée des Droits des femmes, bien sûr.

On peut aimer les livres Harry Potter avec passion et désapprouver avec raison le revirement transphobe de J.K. Rowling. Et plus elle persévère, plus elle brise un peu de magie, et notre petit cœur par la même occasion.

Lors de la Journée internationale des droits des femmes, l’autrice à succès n’a pas pu s’empêcher de faire des siennes en termes de transphobie et de nous décevoir, toujours un peu plus. Les personnes trans sont une obsession de l’autrice depuis longtemps, obsession qu’elle ne cesse d’étaler sur les réseaux sociaux pour notre plus grand déplaisir.

À tel point que la chanteuse américaine Tinashe, excédée, a fini par balancer à J.K. Rowling un « Ta gueule » bien senti.

« OMG, mais tais-toi ! »

De nouveaux tweets problématiques pour le 8 mars

De la transphobie, pour le 8 mars ? Groundbreaking, nous direz-vous. Tout a commencé avec cette vidéo où une membre du parti travailliste, Anneliese Dodds, déclarait qu’il existe différentes définitions du fait d’être une femme.

This morning you told the British public you literally can't define what a woman is. What's the plan, lift up random objects until you find one that rattles? https://t.co/QoBPt5HpKf — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 8, 2022 L’autrice a voulu lui répondre :

« Ce matin, vous avez dit au public britannique que vous ne pouvez littéralement pas définir ce qu’est une femme. Quel est le plan, soulever des objets de façon aléatoire jusqu’à ce que vous en trouviez un qui sonne ? »

Elle a également tweeté :

Apparently, under a Labour government, today will become We Who Must Not Be Named Day. — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 8, 2022

« Voilà à quoi ressemble une femme qui détient un dictionnaire et une droiture.

Apparement, pour le gouvernement travailliste, aujourd’hui est le jour des personnes qu’on ne peut pas nommer. »

Une référence étonnante à Voldemort donc. J.K. Rowling a également tweeté :



« Que quelqu’un envoie au ministre fantôme des égalités un dictionnaire et une droiture. #HappyInternationalWomensDay. »

Des propos qui laissent planer peu de doutes sur leur caractère transphobe et qui n’ont pas manqué de faire réagir.

Des réponses qui ne se sont pas fait attendre

Depuis longtemps, tout porte à croire que l’autrice est devenue notre grande-tante riche, qui se croit tout permis et sort idiotie sur idiotie.

Les réponses ont donc fusé sous ses tweets, certains l’applaudissant et d’autres se désolant de ces déclarations :

I know I shouldn’t give her the time of day but this tweet is so gratuitous. Seriously, with all the issues and dangers we all face at the hands of the patriarchy she wants to use this day, which is about GENDER EQUALITY, to go after trans women? That’s who she wants to fight??? https://t.co/BzUCNnsKds — Hazel Hayes (@TheHazelHayes) March 8, 2022

« Je sais que je ne devrais pas accorder de temps à cela mais ce tweet est tellement gratuit. Avec tous les problèmes et dangers auxquels nous devons faire face dans ce monde patriarcal. Elle veut utiliser ce jour de lutte pour l’ÉGALITÉ DE GENRES pour s’en prendre aux femmes trans ? C’est à elles qu’elle décide de s’en prendre ? »

Il fallait bien que quelqu’un lui dise de se taire et c’est donc ce qu’a fait Tinashe. Merci à elle.

