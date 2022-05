Alicia Keys sort une gamme de maquillage, alors qu’elle a renoncé à se maquiller : pourquoi ?

Alors qu’Alicia Keys avait renoncé publiquement à porter du maquillage pour lutter contre les normes oppressantes de la beauté, elle décide d’ajouter une ligne de make up à Keys Soulcare, sa marque de cosmétiques. Un choix… curieux.

Même si chacun fait bien ce qu’il veut, les stars sont souvent considérées comme les porte-paroles de causes importantes. C’est le cas d’Alicia Keys qui a abandonné volontairement le maquillage pour s’émanciper des critères normatifs de beauté qui ont eu raison de sa peau pendant des années. Mais alors que l’on pensait que cet résolution était définitive, voilà que l’interprète de « You don’t know my name » ajoute une ligne de maquillage à sa marque de cosmétiques.

En partenariat avec E.l.f Beauty, cette première collection comprend notamment un baume à lèvres teinté, des blushs et un gel pour les sourcils. Le tout, vendu à des prix allant de 15 à 22 $. Pour les présenter comme il se doit, Alicia Keys a profité d’un évènement en grandes pompes, le Met Gala, qui se déroulera ce soir.

Mais pourquoi Alicia Keys se lance-t-elle dans le maquillage alors même qu’elle a décidé d’y renoncer il y a quelques années ? Eh bien, elle répond à cette question dans les colonnes du magazine WWD :

« J’adoptais ces normes de beauté extrêmement oppressantes que je pensais appliquer d’une manière ou d’une autre en ce qui concerne la perfection, et je me suis évidemment rebellée contre cela. J’ai trouvé mon chemin vers le fait que je peux créer ma norme de beauté, je peux choisir ce que représente la beauté pour moi et comment je veux l’exprimer. »

De son côté, Kory Marchisotto, président de Keys Soulcare et directeur marketing d’E.l.f. beauté explique :

« C’est toujours le bon moment pour créer vos propres standards de beauté, et c’est vraiment ce que nous faisons avec Keys Color. C’est une combinaison de moments qui nous ont amenés ici. »

Un bon deal aide à oublier toute les bonnes résolutions ?

Depuis quelques années, les stars sont nombreuses à se lancer dans le marché des cosmétiques. Cette tendance provient du fait que c’est une industrie très lucrative ou les bénéfices sont très vite atteignables quand on a dispose d’ores et déjà d’une certaine notoriété. Mais quel est le prix à payer ? Si certaines célébrités ne privent par leurs formules d’ingrédients de qualités, d’autres comme Kim Kardashian avec sa marque KKW Beauty n’hésitent pas à baisser les quantités de produits et à empaqueter ces derniers dans des packagings cheap pour pouvoir gagner en rendement. On parle ici de qualité, mais Alicia Keys, elle, met de côté ses résolutions prises depuis plusieurs années pour offrir à sa marque une ligne de maquillage en collaboration avec l’une des marques de cosmétiques les plus puissantes du marché.

Un choix risqué qui peut décrédibiliser l’artiste dans ses démarches futures, même s’il est vrai que cette dernière sait se jouer des tendances actuelles pour pouvoir mieux nous faire ingérer son approche visant à sublimer la beauté naturelle.

@Aliciakeys

La beauté naturelle : le bon créneau pour Alicia Keys

Depuis quelques année, le maquillage se mêle aux soins pour offrir à celle qui le porte un effet naturel et glowy. Cette « skinification » comme le disent les américains, fait partie d’une vraie révolution cosmétique à part entière qui change drastiquement du maquillage proposé il y a quelques années par les grandes marques, alors peu intéressées par la santé des consommateurs et leur bien-être général. Une pirouette qui permet à Alicia Keys de s’insérer un peu plus dans un marché qui lui semblait, jusque-là bien loin des codes qu’elle défendait.

À lire aussi : Comment je me suis fait avoir par le bullshit marketing de la lithothérapie en beauté

Crédits de l’image de une : @Aliciakeys.