Voici comment Alicia Keys a réussi à vaincre son acné

Si Alicia Keys a renoncé officiellement au maquillage depuis plusieurs années, la relation qu’elle entretient avec sa peau n’a pas toujours été au beau fixe. Et pour cause : elle a souffert pendant plusieurs années d’acné. Voilà ce qu’elle a fait pour s’en débarrasser.

Au-delà d’être une artiste accomplie et une gourou beauté, Alicia Keys est avant tout une femme qui a des problèmes de peau comme tout le monde. Ambassadrice du mouvement « no make up » depuis 2016, année où elle décide de se libérer des diktats de la beauté, elle avoue au magazine Byrdie avoir pris cette décision après avoir constaté que sa peau était de plus en plus « stréssée ». Un constat qui l’a menée à entrer dans un cercle vicieux :

« Je me sentais obligée de cacher ces imperfections et j’ai probablement eu la main très lourde [avec le maquillage] parce que je me sentais mal à l’aise et gênée ».

Se libérer du stress : le secret qui a calmé sa peau

L’acné peut-être dû à de nombreuses choses. Elle peut provenir d’un déséquilibre hormonal, d’une déshydratation importante ou la répétition de gestes nuisibles à l’épiderme. De son côté, Alicia Keys a établi un lien entre la dégradation de sa peau et le stress qu’elle pouvait ressentir à certains moments de sa vie :

« J’ai aussi compris que la peau était le reflet de ce que je ressentais. Je n’avais pas réalisé à quel point je prenais sur moi et que cela affectait ma peau. J’ai commencé à travailler sur ma manière de gérer le stress. Je me suis améliorée avec le temps pour m’en débarrasser et me sentir mieux. J’ai compris que je n’étais pas à l’aise avec des gens et des choses qui ne sont pas bonnes pour moi »

Adopter les bons gestes : un pilier pour apaiser l’épiderme

Outre la génétique, l’hygiène de vie joue beaucoup sur l’épiderme, qu’importe combien de temps on s’applique dans sa salle de bain, et combien on dépense dans une skincare routine. Alicia Keys l’a bien compris. En plus de mettre en priorité sa bonne gestion du stress, elle explique également s’astreindre à une routine de soins de la peau simple, mais basée sur des gestes importants, dont en premier lieu le nettoyage : « Je n’oublie jamais de me laver le visage. Jamais, jamais, jamais ».

Son autre allié ? L’hydratation bien sûr ! Une notion qu’elle craignait de mettre en place jusque-là car elle redoutait d’éventuelles répercutions sur son acné :

« Je m’inquiétais à cause de mon acné. Je ne savais pas que nourrir sa peau était aussi important que de la nettoyer. Donc ça a changé les choses ».

Une peau stressée… Hum ok… Ça veut dire quoi ?

La peau peut ressentir du stress, vraiment ? Eh bien figurez-vous que oui ! En fait lorsque nous ressentons de l’angoisse ou de l’anxiété, nous sécrétons du cortisol, une hormone qui intervient dans la « régulation des glucides, des lipides, des protides, des ions et de l’eau pour limiter une éventuelle variation de l’équilibre physiologique de l’organisme » d’après le Journal Des Femmes Santé.

En gros : cette hormone contribue en partie à rester alerte face au danger.

Sauf que cette hormone n’est pas faite pour être sécrétée en continu. Le problème quand on est continuellement angoissée, c’est que c’est le cas. Et quand ça arrive, ça crée une forme d’inflammation continue.

Résultat ? La peau vieillit plus vite et laisse apparaître quelques imperfections qui peuvent, dans certains cas, réveiller une acné plutôt forte. La solution ? Se détendre (lol)… Plus facile à dire qu’à faire… Mais la bonne nouvelle, c’est que croquer un petit morceau de chocolat noir tous les jours, si vous aimez ça, contribuerait à baisser le taux de cortisol… Mais pour les grandes stressée, pas sûr que ce soit bien suffisant.

