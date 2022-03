Dua Lipa révèle son secret belle peau et on vous en a déjà parlé

Depuis qu’elle a accédé au statut de star internationale, Dua Lipa a le feu des projecteurs braqués en permanence sur elle. Pour que sa peau reste au top malgré les concerts qui s’enchaînent, les tapis rouges et le manque de sommeil, elle a un secret… Et on a mis le doigt dessus !

Concerts, enregistrements studio, émissions, promos… Dua Lipa mène une vie à cent à l’heure. Pour réussir à garder une jolie peau malgré la fatigue, les stress et le surmenage (qui sont souvent la rançon de la célébrité), l’interprète de One Kiss dispose d’une astuce qui lui permet de préserver son épiderme des imperfections. Et ce que l’on peut vous dire c’est que ce n’est ni une crème anti-acné, ni un masque purifiant ultra astringent qui fait tout le boulot… Mais un outil bien plus complexe que ça, dont on vous parlait déjà ici !

La luminothérapie : sa botte secrète

Interviewée par le magazine britannique Financial Times, Dua Lipa a déclaré que le meilleur cadeau qu’elle ait reçu récemment est inhérent à sa routine beauté. Ce dernier n’est ni plus ni moins qu’une « lumière faciale infrarouge » issue de la marque Celluma Light Therapy. Elle confie d’ailleurs à son propos :

« Avant de me coucher, je m’allonge et je dors quasiment dessous. Son effet chauffant est vraiment relaxant et je vois une différence sur ma peau : j’ai moins d’imperfections. »

@dualipa

Qu’est-ce que la lumière infrarouge ?

La lumière infrarouge pénètre la peau jusqu’aux os, muscles et tendons. Elle dispose d’une longueur d’onde plus profonde que la lumière rouge qui est déjà très pénétrante. Elle est utile pour soulager la douleur (après un exercice intense par exemple), mais peut aussi être utilisée pour régénérer et cicatriser la peau en profondeur en boostant la production de collagène.

Fun fact : elle a même été utilisée par la Nasa pour ses vertus cicatrisantes en apesanteur ! On comprend donc mieux pourquoi Dua Lipa constate de beaux effets sur sa peau !

Si vous voulez découvrir quel est le meilleur masque LED pour compléter votre routine skincare, découvrez notre guide !

À lire aussi : Pourquoi la micro French est la tendance manucure minimaliste à essayer ce printemps

Crédits de l’image de une : @dualipa.