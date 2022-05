Les plus beaux looks beauté du Met Gala 2022

Hier à New York et plus précisément au Metropolitan Museum of Art s’est déroulée l’édition 2022 du Met Gala dont le thème était : l’âge d’or de l’Amérique. Tout un programme, qui a permis aux stars de laisser porter leur imagination… Surtout en terme de mise en beauté.

Le Met Gala fait partie des rendez-vous mode que les stars ne ratent jamais. Et si les tenues ont toute leur importance, les mises en beauté aussi sont scrutées à la loupe ! Vous voulez connaître notre palmarès des plus beaux looks de cette édition mettant en lumière le 19ème siècle.

Lizzo et sa mise en beauté globale

Baby hair modelés au cordeau, Liner parfait, rouge à lèvres foncé… Lizzo nous a servi hier l’un de ses meilleurs looks de tapis rouge.

Kendall Jenner et ses sourcils décolorés

Se décolorer les sourcils, voilà un choix audacieux qu’a fait Kendall Jenner pour un tapis rouge de cette envergure mais pourquoi pas !

@themetgalaofficial

Cara Delevigne et son liner précieux

Peau glowy, lèvres glossées et jolies waves… Voilà ce qu’a choisi Cara Delevigne en cette édition 2022 du Met Gala. Mais ce qui a particulièrement retenu notre attention, ce sont ses yeux, cerclés de strass multicolores. Une merveille.

@Voguefrance

Teyana Taylor et son casque futuriste

A-t-on vraiment quelque chose à rajouter concernant la mise en beauté de Teyana Taylor qui mêle dans un seul et même look des influences futuristes, monochromes et ultra pointues.

Kim Kardashian et son blond platine

Brune hier, blonde platine aujourd’hui… Kim Kardashian a voulu marquer les esprits lors de ce Met Gala… Et la présence de Pete Davidson à ses côtés y est peut-être pour quelque chose aussi.

Hailey Bieber et sa mise en beauté minimaliste

On ne sait pas vraiment si Hailey Bieber a respecté le thème de cette année, mais sa beauté minimaliste, son teint parfait et sa justesse d’exécution méritent quand même de faire partie de notre top.

Ciara et ses bijoux dans les cheveux

Il suffit parfois de quelques détails pour faire toute la différence dans une mise en beauté. Et les bijoux de tête de Ciara l’ont prouvé hier soir.

@metgalaofficial

Gigi Hadid et son rouge à lèvres bordeaux

Gigi Hadid aime s’amuser avec ses looks lors du Met Gala. Hier, elle nous a servi une mise en beauté monochrome et juste, rappelant plus les années 2000 que le 19ème siècle. Mais soit !

Normani et son fard émeraude

Normani a tout misé sur le regard hier en choisissant de sublimer ses yeux noisette avec un fard émeraude qui lui va si bien.

@metgalaofficial

Olivia Rodrigo et son look monochrome

Cheveux de sirène, mise en beauté monochrome… Olivia Rodrigo est assez juste cette année en terme de make up et de coiffure.

@metgalaofficial

Et vous, quel look avez-vous préféré ?

À lire aussi : Les 10 tendances nail-art que vous verrez partout ce printemps-été 2022