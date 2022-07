Jennifer Lopez portait deux robes de mariée pour (enfin) épouser Ben Affleck

La chanteuse Jennifer Lopez a épousé l’acteur Ben Affleck ce week-end du 16-17 juillet 2022 à Las Vegas. Elle portait deux robes pour l’occasion, dont une création Zuhair Murad.

Ce week-end du 16-17 juillet 2022, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont dit oui, à Las Vegas. Une cérémonie en petit comité avec un passage éclair à la Litthe White Chapel, si connue pour les échanges de vœux express de célébrités. Peu de détails ont filtré jusque-là, mais la chanteuse a elle-même raconté quelques bribes dans sa newsletter, On The J Lo. Dont des informations sur ses deux robes de mariées.

Les deux robes de mariées de Jennifer Lopez pour épouser Ben Affleck

Jennifer Lopez a d’abord porté une robe sans manches, texturée, qu’elle dit provenir d’un « vieux film ». C’est ce qui lui permet de cocher la case « quelque chose de vieux », de la tradition « something old, something new, something borrowed, something blue » (selon laquelle une mariée doit porter quelque chose de vieux, de neuf, d’emprunté et de bleu pour se porter chance le jour J et pour l’avenir).

Jennifer Lopez dans sa robe provenant d’un « vieux film », filmée par son hairstylist Chris Appleton.

Outre cette robe de mariée non-identifiée, Jennifer Lopez a aussi porté une création Zuhair Murad. Ce grand couturier libanais a l’habitude d’habiller des mariées royales et/ou célèbres. Il s’agissait d’un modèle à corps baleiné, un décolleté en forme de cœur, et un voile spectaculaire.

La robe Zuhair Murad qu’a porté Jennifer Lopez ressemblait vraisemblablement à celle-ci. © Zuhair Murad.

Alors que le couple avait annulé in extremis son premier mariage en 2002 avant de se séparer officiellement en 2004, puis de se rabibocher vingt ans plus tard, cet événement répète donc l’histoire pour mieux en réécrire la fin façon happy ending. « ‘Cause love don’t cost a thing. »

Jennifer Lopez a posté ce selfie le lendemain de son mariage, invitant en légende à s’abonner à sa newsletter afin d’en savoir davantage sur son mariage.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram @jlo ; @johnjlover.