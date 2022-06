Le 16 juin 2022, la chanteuse Jennifer Lopez a accueilli son enfant de 14 ans, Emme Maribel Muñiz sur la scène d’un gala de charité à Los Angeles. Ce qui peut sembler anodin représente pourtant un geste positif en faveur de l’autodétermination en matière de genres.

Si elle sera toujours « Jenny from the block » d’après elle, Jennifer Lopez compte parmi les personnalités les plus influentes du monde (elle était même en tête du classement établi par Forbes en la matière, en mai 2012). Alors quand la chanteuse latino-américaine semble s’exprimer en faveur d’une éducation non-genrée, cela mérite d’être souligné.

Jennifer Lopez introduit son enfant Emme Maribel Muñiz par « they/them »

Le 16 juin 2022, Jennifer Lopez participait au gala Blue Diamond, organisé par la LA Dodgers Foundation, soit l’association d’une équipe de baseball de Los Angeles. Lors de cette soirée de charité (pour récolter des fonds en faveur de l’éducation, la santé, le mal logement, etc.), elle a invité sur scène à chanter avec elle Emme Maribel Muñiz. Il s’agit de l’enfant qu’elle a eu avec le chanteur Marc Anthony (dont elle a divorcé en 2014), en 2008. Cette personne a été assignée fille à la naissance.

Jennifer Lopez avec son enfant Emme Maribel Muñiz, sur et hors scène. © Capture d’écran Instagram @emme.munizz.

Pour introduire sur scène « son acolyte de duo préféré.e », Jennifer Lopez employait les pronoms neutres en terme de genre « they/them » en anglais, qu’on pourrait dans ce contexte traduire par « iel » en français. La mère de famille a expliqué combien son enfant refusait souvent de chanter avec elle, et tenait à sa vie privée, et donc combien cette occasion s’avérait spéciale pour elle.

Pour entonner avec sa mère plusieurs chansons (A thousand years de Christina Perri, Born in the USA de Bruce Springsteen, ainsi que Let’s Get Loud de Jennifer Lopez), Emme Maribel Muñiz a utilisé un micro aux couleurs de l’arc-en-ciel, soit un symbole LGBTI+. Une façon d’exprimer sans avoir à le verbaliser son appartenance à la communauté, probablement.

Soutenir l’autodétermination de son enfant

Ce soin a employé des pronoms neutres a été perçu par de nombreuses personnes fans comme un grand signe de respect et d’acceptation de la part de Jennifer Lopez à l’égard de son enfant Emme Maribel Muñiz qui semble ne pas se reconnaître dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Qu’elle soit transgenre ou non, cette personne n’a que 14 ans et a donc la vie devant elle pour se figurer comment elle souhaite s’identifier. C’est ce qu’on appelle l’autodétermination.

Et en plein mois des fiertés LGBTI+, c’est aussi un signe encourageant de voir que cette jeune personne qui aurait pu évoluer dans un cadre surexposé, hypermédiatisé, puisse bénéficier du soutien de sa célèbre mère, Jennifer Lopez. Et peut-être que cette dernière aura une influence positive sur ce point pouvant faire partie d’une éducation non-genrée, et en faveur de l’autodétermination des enfants.

À lire aussi : Pile 20 ans après Jenny From the Block, Jennifer Lopez et Ben Affleck rejouent le clip… malgré eux ?

Crédit photo de Une : Jennifer Lopez avec son enfant Emme Maribel Muñiz, sur scène et en dehors. © Capture d’écran Instagram @emme.munizz.